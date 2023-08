La FFF valide le maintien du FC Sochaux-Montbéliard en N1

"Nous saluons avec force le courage et le dévouement de Mr. Plessis et Wantiez qui œuvrent depuis de longues semaines à la constitution du projet FCSM 2028, tout comme l’engagement des nombreux investisseurs locaux qui ont répondu présent dès les premiers jours. La mobilisation des collectivités territoriales – notamment celle du Département du Doubs que nous représentons – et des 7.000 Sociochaux a elle aussi été exceptionnelle", félicitent Priscilla Borgerhoff et Jean-Luc Guyon, conseillers départementaux à Montbéliard.