La médiation animale : à la découverte du nouvel atelier du CHU de Besançon

Tous les vendredis matin de 10h à 12h depuis le mois d’octobre 2023, le service de pédiatrie du CHU de Besançon reçoit de nouveaux visiteurs pour le moins originaux… Vendredi 2 février 2024, nous sommes parties à leur rencontre lors d’un atelier animé par Emilie Hienne, zoothérapeute et experte en médiation animale. Des lapins, un cochons-d’Inde, et même une poule étaient de la partie.

Emilie Hienne est une jeune zoothérapeute qui s’est lancée dans une toute nouvelle aventure en 2019 : créer son entreprise "Anim’O’tive" avec laquelle elle propose des interventions en médiation animale. Accompagnée de ses fidèles amis, elle met en place des ateliers dans des ehpads, des centres de rééducation et au CHU de Besançon, depuis octobre 2023.

“La médiation animale est une méthode qui vise à maintenir et développer les fonctions cognitives, sensorielles et affectives chez les personnes en situation de fragilité par le biais des animaux”, nous explique la zoothérapeute, “je me déplace avec des chiens, des lapins, des poules, des cochons d’Inde ainsi qu’un poney”, ajoute-t-elle.

Les animaux débarquent au service pédiatrie

Chaque semaine, les enfants hospitalisés peuvent s’inscrire pour s’amuser le temps d’une demie-heure environ avec les petits animaux. Comtesse, la poule, et ses amis se baladent sur la table et profitent de toutes les mains attentionnées qui se tendent à eux. Au programme : caresses, câlins, jeux et même des crudités et des graines pour nourrir les petites boules de poils (et de plumes !).

Mais avant de pouvoir profiter pleinement de cette joyeuse compagnie, il y a deux règles à respecter : on enfile d’abord une petite blouse et on se met un coup de désinfectant sur les mains. Même s’il s’agit d’un moment de détente, il reste tout de même des règles d'hygiène très strictes pour garantir la sécurité de chacun. Les animaux sont lavés, brossés et Emilie s’assure de la conformité des poils, des griffes, des yeux… Un vétérinaire agréé les a également déclarés aptes à participer aux ateliers.

Un moment magique pour tous

Des enfants de tous âges peuvent venir rencontrer les compagnons, même les bébés de cinq mois ! “En général c’est toujours un bon moment”, affirme Emilie, “c’est un moment qui est vraiment riche en émotion, les enfants oublient, le temps de la séance, qu’ils sont dans un contexte hospitalier”. Pendant les ateliers, on peut voir le visage des enfants s’illuminer. Les parents aussi retrouvent le sourire. Une matinée que chacun(e) attend avec impatience…