La véritable recette de l’Irish coffee

À l’occasion de la Saint-Patrick dimanche 17 mars 2024, l’équipe de maCommune.info a souhaité vous partager la vraie recette de l’Irish coffee. N’étant pas spécialistes en la matière nous avons donc demandé à l’une de nos connaissance irlandaise Brian (un nom comme ça, ça ne s’invente pas), de nous donner la vraie recette du délicieux breuvage irlandais. So come with us in the Brian's kitchen !

"Basically whiskey, coffee and creme" voilà tout le contenu de la recette donnée par Brian. Il a donc bien fallu creuser un peu pour trouver davantage d’explications…

Nous sommes donc remontés aux origines de ce cocktail chaud traditionnel de la cuisine irlandaise. Celui-ci aurait été créé durant la Deuxième Guerre mondiale pour réchauffer les aviateurs militaires lors des vols transatlantiques. Le patron d’un pub irlandais situé vers l’ancien hydro-aéroport de Foynes en Irlande, leur proposa alors ce café chaud dont le contenu du verre ressemblait à une Guiness (bière irlandaise noire).

Pour ne pas offenser Brian et Saint Patrick, n’oubliez pas de prendre du "vrai whisky (distillé trois fois) et bien sûr de le chauffer. Le sucre doit être fondu, le verre chaud avant de débuter le dressage et utilisez de la crème et non de la chantilly.

Les ingrédients pour 2 personnes

8 cl de whisky

4 cuillère à café de sucre

18 cl de café

10 cl de crème liquide

La principale difficulté dans la réalisation de ce cocktail repose sur le fait de faire tenir la crème à la surface : "it can be tricky to get the cream to float on top" nous a prévenu Brian. But don’t panic ! Oui, on s’essaye à l’anglais nous aussi, "there's a trick to it ! " nous rassure Brian qui, vidéo à l’appui, nous explique comment réaliser la délicate opération (à partir de 2min50). Il suffit pour cela de déposer la crème en la faisant délicatement glisser sur les bords du verre.

Étapes de la préparation

Mettre les fouets du batteur électrique et un bol au réfrigérateur plusieurs heures pour qu’ils soient bien froids.

Monter la crème en chantilly au batteur.

Préparer le café et réservez-le au chaud.

Remplir d'eau chaude les verres pour les mettre à bonne température.

Dans une casserole, faire fondre le sucre doucement dans le whisky sans le porter à ébullition.

Vider les verres d’eau chaude.

Verser le whisky dans les verres

Verser le café délicatement dans les verres à l'aide d'une cuillère ou le long de la paroi pour éviter que café et whisky se mélangent.

Ajouter la crème en suivant l’étape en vidéo (à partir de 2'50)

À déguster chaud avec une paille en mélangeant ou non selon les goûts.

Sláinte !*

*Santé ! en gaélique