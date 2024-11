''La vie d'après'' : une auteure franc-comtoise signe un roman-témoignage sur son combat contre le cancer du sein

Emma Desvignes, originaire de Franche-Comté, publie son premier ouvrage ''La vie d'après'' aux éditions Vérone. Elle raconte une année de la vie d'une femme touchée par le cancer du sein au lendemain de son cinquantième anniversaire, les bouleversements qui l'accompagnent et son ressenti face à la prise en charge médicale.

Deux séances de dédicaces sont organisées à Besançon, l'une ce samedi 2 novembre 2024 à la Boulangerie Christe, 76 rue de Vesoul et l'autre le 16 novembre 2024 à Beauty Bike, 39 rue Fontaine Argent.

''Emma Desvignes décrit son combat intime contre le cancer du sein, cette maladie qui bouleverse la vie d’une femme, affectant pour toujours sa féminité. Dès les premières pages, ce récit offre la promesse d’un texte humain, réaliste et plein d’émotions.''

L’auteure raconte, à travers une autofiction, comment cet événement, qu’elle a qualifié de tsunami, a transformé sa vie. ''En toute lucidité et réalisme, Emma, une femme de 50 ans, comprend bien vite que ce changement apporté par la maladie l’empêchera de retrouver sa vie d’avant et qu’elle doit, pour surmonter ce drame, reconstruire sa vie d’après. C’est en même temps une véritable célébration du courage des femmes qui affrontent de nos jours cette maladie et de la sororité qui accompagne immanquablement le combat contre le cancer du sein'' note la maison d'Editions.

Emma Desvignes, passionnée par la lecture et l'écriture depuis son plus jeune âge, s'est lancée dans le récit de cette année si particulière pour surmonter cette épreuve en trouvant force et réconfort dans le travail de l'écriture.