Mardi 9 Décembre 2025
Besançon
Société

Laïcité : à Besançon un tramway et des projets pour célébrer les 120 ans de la loi de 1905

Publié le 09/12/2025 - 08:50
Mis à jour le 09/12/2025 - 08:50

À l’occasion de la Journée nationale de la laïcité, célébrée le 9 décembre, la Ville de Besançon affirme son engagement en commémorant cette année un anniversaire historique : les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905, texte fondateur consacrant la séparation des Églises et de l’État et garantissant la liberté de conscience.

© Ville de Besançon

Depuis le 2 décembre, un tramway spécialement habillé en l’honneur de la laïcité circule sur le réseau Ginko. L’inscription : "La laïcité n’est pas une opinion mais la liberté d’en avoir une" y est apposée. Pour la Ville, ce tramway "permet de rendre visible, dans l’espace public, ce principe républicain qui garantit à chacun  le droit de croire ou de ne pas croire, l’égalité entre les citoyens et le respect des différences. La  laïcité est ainsi réaffirmée comme un outil de liberté, d’égalité, de fraternité et de démocratie".

La Ville de Besançon dit travailler étroitement avec le Collectif Laïcité, réunissant l’Observatoire Régional de la Laïcité, Trajectoire Ressources, la Fédération Léo Lagrange, les Francas, RECIDEV, les CEMEA, la Ligue de l’Enseignement et l’UNSS. Dans ce cadre, un spectacle théâtral de la compagnie Le Théâtre de l’Impossible, intitulé « Laïcité – Liberté de conscience – Engagement », sera présenté au Centre Nelson Mandela. Cette pièce est  notamment destinée aux lycéennes et lycéens.

Ateliers pédagogiques, séquences de travail et cérémonie

Des actions pédagogiques dans les écoles de Besançon sont également organisées auprès des établissements scolaires via le déploiement d’un vaste programme d’actions mené depuis plusieurs semaines autour de la laïcité.

Dans plusieurs écoles – notamment Dürer, Clairs Soleils, Fourier et Brossolette – des ateliers et séquences de travail ont été organisés, mobilisant élèves et équipes éducatives autour de thématiques telles que :

  • La laïcité au quotidien
  • La laïcité à l’école
  • La laïcité dans l’espace public
  • La charte de la laïcité à l’école
  • Appréhender la laïcité par le jeu

Ces projets "ont permis aux élèves de lire, écrire, débattre et réfléchir ensemble à ce qui rend possible le vivre-ensemble dans le respect mutuel", précise encore la Ville de Besançon.

Une cérémonie de la laïcité sera organisée le 9 décembre à 11 h00 devant la maison de quartier de  la Grette afin de rappeler l’importance de ce principe dans la vie démocratique et républicaine

