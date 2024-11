Travail de restriction des poids lourd sur la RN 83 : où en est-ou ?

"Chaque jour, plus de 2.500 camions traversent les villages via la RN83 avec des conséquences importantes pour la sécurité, l’environnement et le bien-être des riverains", expliquent les parlementaires qui ont mené un travail de dialogue et de co-construction avec les associations de riverains, les fédérations de transporteurs routiers, la société d’autoroute, les maires et les services de l’État.

"La méthode est payante. Une étape cruciale a été franchie avec le lancement d’une étude sur le trafic des poids lourds en transit entre les communes de Beure et de Bersaillin. En toute transparence, ils souhaitent rendre compte du travail accompli auprès des habitants", nous est-il précisé.

Les réunions publiques

Le 4 novembre à 20h00 à Quingey à la salle communale (place d’Armes)

Le 8 novembre à 10h00 à Rennes-sur-Loue à la salle communale (place du village)

Le 15 novembre à 20h00 à Paroy à la salle communale (place de l’église)

Le 18 novembre à 20h00 à Chenecey-Buillon à la salle communale (rue de l’Eglise)

Le 25 novembre à 20h00 à Samson à la salle communale (3 rue du Bas)

Le 29 novembre à 20h00 à Larnod à la salle communale (esplanade Marthe Dagot)

La RN 83, c'est :