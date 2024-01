Laurent Delaunay, nouveau président du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne

Laurent Delaunay a rendu hommage à ses prédécesseurs, Pierre-Henry Gagey, Frédéric Drouhin et Louis-Fabrice Latour, soulignant leur influence sur son engagement envers la filière. Un moment solennel s’en est suivi, avec une minute de silence en hommage à Pau Roca, Directeur de l'OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) récemment décédé. Laurent Delaunay a salué son rôle majeur dans l’installation du siège de l'OIV à Dijon et dans l'organisation de son congrès en octobre 2024, également à Dijon. Cet événement sera l’occasion de célébrer le centenaire de l’institution internationale.

Le président a évoqué ses nouvelles missions et priorités, mettant en avant le plan "Objectif Climat" au cœur de sa feuille de route. Il a souligné la nécessité d'impliquer tous les acteurs de la filière dans cet objectif de neutralité carbone, proposant des plateformes d'échange et des conférences-débats au vignoble pour promouvoir la transition écologique.

Au niveau économique, il a plaidé pour la modernisation de la filière, notamment par des pratiques contractuelles et la régulation économique de l'offre. Il a appelé à une réflexion collective sur des outils permettant de mieux gérer les fluctuations de la production.

En matière de communication, le président souhaite améliorer la diffusion des informations économiques et techniques. Enfin, il a souligné l'importance de défendre les appellations à l'international, encourageant la mise en place de procédures simples et réactives.

Le BIVB s'engage dans un avenir axé sur l'environnement, la modernisation économique, une communication renforcée et une défense vigoureuse des appellations bourguignonnes à l'échelle mondiale.

(Communiqué)