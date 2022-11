Le Beaujolais nouveau arrive jeudi 17 novembre !

Comme chaque troisième jeudi du mois de novembre, le Beaujolais arrive chez les cavistes et sur les tables des restaurants et des cafés.

Ce jeudi sera l’occasion de déguster le tout dernier millésime des plus célèbres des vins primeurs et goûter leur diversité. Et d’ailleurs, comment est né le Beaujolais nouveau ?

Il était une fois au XIXe siècle, un vin élaboré avec amour dans le Beaujolais, à partir de gamay noir à jus blanc. À la fois précoce et parfaitement adapté au terroir local, ce cépage permet aux vignerons de produire un nectar fruité, disponible dès l’automne. Quelques débitants de boissons sont ravis de pouvoir présenter à leurs clients, en avant-première, un vin du millésime en cours. Ils décident donc d’en acheter, non pas sous le manteau, mais directement « sous le pressoir » ! Les vignerons leur expédient les fûts jusqu’à Lyon ou Paris. C’est là, durant le transport, que les Beaujolais finissent de fermenter, juste à temps pour être dégustés chez les restaurateurs et cafetiers. Une coutume insolite, qui laisse toutefois bientôt place à une fermentation plus conventionnelle… 100 % au domaine !

La naissance du Beaujolais nouveau…

Le 8 septembre 1951, un arrêté national interdit la vente de vins d’appellation avant le 15 décembre de l’année de vendange. Problème : les vignerons du Beaujolais sont habitués à distribuer leurs bouteilles avant cette période. Ils se mobilisent pour protester, mais leur inquiétude grandit au fil des semaines : leurs vins seront prêts d’un jour à l’autre, et aucune solution satisfaisante ne semble possible. La note officielle du 13 novembre 1951, publiée in extremis, récompense leurs efforts : la commercialisation de certains vins est autorisée avant la date butoir fixée initialement, à condition d’afficher « nouveau » sur l’étiquette des flacons. C’est ainsi que le Beaujolais « Nouveau » est né, deux jours seulement avant le lancement du millésime 1951 !

Pourquoi pouvons-nous déguster le Beaujolais nouveau le 3e jeudi de no vembre ?

Depuis 1951, la date de sortie de ces vins primeurs varie en effet selon les années. Le 15 novembre est alors choisi officiellement en 1967. Administrativement parlant, ce n’est toutefois pas simple pour un vigneron de déclarer ses bouteilles à temps quand le 15 tombe un samedi ou un dimanche. En 1985, la soirée des Beaujolais nouveaux est donc fixée au 3e jeudi du mois de novembre. Une date porte-bonheur, puisqu’à partir de son adoption, la Fête des Beaujolais nouveaux devient rapidement un véritable phénomène…