Le CIDFF mobilisé dans une série d’événements en Bourgogne-Franche-Comté

Le CIDFF, centre d'information sur les droits des femmes et des familles, de Bourgogne-Franche-Comté et la fédération régionale se mobilisent à travers une série d’événements. On pourra aussi bien retrouver des conférences que des actions de sensibilisation ou encore des spectacles et ciné-débat.

Voici les détails du programme :

Dans le Doubs

20 novembre : Escape game : l’héritage de Gisèle Halimi pour l’École de la 2e Chance

23 novembre : Manifestation contre les violences patriarcales rassemblement à 15 h suivi de la manifestation

25 novembre : Projection du films JULIE SE TAIT à 20 h

5 et 6 décembre : Formation professionnelle

Dans le Jura

23 novembre : Le petit déjeuner du Droit

27 novembre : Anne Sylvestre - chansons et textes

28 novembre : Pièce de théâtre - une femmes seule

29 novembre : Concert - réveille moi dimanche

+ venue d’un Van itinérant :

25 novembre : Foire, Poligny (39) : de 9 h 30 à 12 h

Permanences du van : 13, 14 et 16 novembre, 18, 20 et 21 novembre, 27 et 29 novembre

En Haute-Saône

13 novembre : action de rue - sensibilisation du grand public

16 novembre : «La journée sportive exclusivement féminine»

25 novembre : «Massage et relaxation»

18 et 26 novembre : «Cocooning day»

27 novembre : Colloque « Les carrières des auteurs et des victimes de violences conjugales»

27 et 28 novembre : Séminaire de mise en réseau des profesionnel(le)s sur la problématique du repérage et de l’accompagnement des femmes victimes de violences intrafamiliales

Dans le Territoire de Belfort

25 novembre : - 2 actions de préventions autour des violences sexistes et sexuelles

Ciné débat "il reste encore demain" 10 décembre : Journée : En partenariat avec la maison de la protection des familles

En Côte d’Or

8 novembre : Ateliers sur une journée sur l’égalité dans une école maternelle et école élémentaire à Daix

15 novembre : Atelier à l’UFOLEP « toutes sportives » sur l’égalité entre les hommes et les femmes

21 et 22 novembre : Participation aux journées de la citoyenneté à Dijon

22 novembre : Inauguration du Centre Aviv, Centre d’Accompagnement des Victimes de Violences Sexistes et Sexuelles

24 novembre : Manifestation à Dijon

28 novembre : « Causerie » en soirée aux compagnons du devoir sur l’égalité entre les hommes et les femmes

29 novembre : Ateliers sur une journée sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au lycée d’Auxonne

Dans la Nièvre

28 novembre : journée départementale de sensibilisation à la vie affective et sexuelle à Saint-Martin-d’Heuille

3 décembre : sensibilisation des stagiaires de l’Ecole de la Deuxième Chance de Château-Chinon sur les violences conjugales et intrafamiliales

En Saône-et-Loire

21 novembre : Journée de sensibilisation auprès des collégiens des différents collèges du Creusot (71200).

25 novembre : Journée départementale (organisé par le Conseil départemental en lien avec N. Bonnot DRDFE) : Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes sur le thème "Les Cyberviolences conjugales"

23 novembre : Marche aux flambeaux "Lutte contre les violences sexistes et sexuelles"

Dans l’Yonne