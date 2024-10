Le Comptoir général, nouveau lieu de coworking à Besançon qui réinvente la vie au travail

Depuis le 16 septembre 2024, Caroline Gauthier et Baptiste Piquard ont ouvert le Comptoir général, un nouvel espace de coworking et de coliving de 500 m2 au centre-ville de Besançon. Réparti sur deux niveaux, l’endroit met à disposition des professionnels de quoi travailler, se réunir, organiser des événements et même bientôt dormir.

Dès l’entrée, l’oeil est automatiquement attiré par cette énorme verrière qui permet de baigner les lieux d’une lumière naturelle. "Il y en aura trois en tout" nous confie Caroline, l’une des deux gérants. Directement sous celle-ci, la cuisine ouverte permet de quoi se restaurer rapidement, de se faire livrer ou encore de déguster un croissant avec son café/thé.

Tout autour, des espaces de travail sont disposés afin d’offrir une multitude de possibilité : grands bureaux pour le travail en équipe, plus petits et isolés pour plus de tranquillité, tables hautes, basses, fauteuils ou chaises etc. Le tout dans une ambiance accueillante et chaleureuse rendue possible grâce à la décoration léchée de l’architecte Camille (Lalahome). Avec son côté tout ouvert, le lieu a la particularité de favoriser les échanges entre professionnels désireux de "réseauter".

Sans compter les espaces de réunion, une trentaine de places sont ainsi proposées. Gros atout du Comptoir général, malgré le nombre de personnes, la fibre optique garantie un débit optimal, de même que les deux espaces fermés permettent d’organiser des visios, appels téléphoniques et autres rendez-vous.

Un lieu hybride et flexible

L’endroit "tout en un" a ainsi été pensé comme "un lieu hybride qui répond aux besoins des professionnels désireux de travailler de façon flexible sur le centre-ville de Besançon" nous explique Caroline qui a de ce fait, placé la flexibilité au coeur de son projet. Les réservations sont ainsi souples (journée, demi-journée, mois) et s’adaptent à la demande "si des gens veulent venir que le mardi, jeudi et vendredi par exemple et pas toute la semaine c’est possible". La gérante nous confirme qu’il est également possible de venir faire un essai avant d’opter pour l’un des abonnements proposés par l’établissement.

Actuellement ouvert toute la semaine de 9h à 18h, les gérants réfléchissent également à des horaires adaptés pour le week-end. Des casiers fermés permettent aux professionnels de stocker du petit matériel et le Comptoir général propose également un service de domiciliation afin de recevoir son courrier.

Un deuxième étage dès 2025

Qu’il s’agisse de professionnels "qui en ont marre de bosser depuis chez eux", de passage comme pour Micronora, d’association, d’auto-entrepreneur ou même d’employés autorisés à travailler en télétravail, le Comptoir Général permet de s’installer pour travailler pour quelques heures ou certains jours de la semaine, à plein temps ou juste pour une réunion. Pour Caroline, "les entreprises ont aujourd’hui compris l’intérêt du coworking". Le lieu propose "à la fois d’être entourés d’autres professionnels et de mettre un cadre sans avoir les charges d’un vrai bureau en centre-ville".

L’étage, qui offre la même superficie que l’espace principal, est lui, encore en travaux et devrait ouvrir d’ici janvier 2025. Il offrira à son tour trois bureaux fermés (de 15 à 20 m2), une cuisine et de grands espaces pour réunions et événements, mais également un gîte urbain permettant un espace de coliving de cinq chambres avec salles de bains aménagées. Le tout dans une ambiance "gardant le même ADN qu’à l’étage du dessous mais dans un univers plus haut de gamme" nous explique la gérante.

