Lors du conseil municipal du 29 février, Anne Vignot, maire EELV de Besançon, a lancé un appel à toutes les collectivités territoriales afin qu'elles prennent leurs responsabilités et appliquent la loi EGAlim dans leurs restaurations collectives afin d'assurer un revenu sécurisé aux agriculteurs français qui manifestent actuellement leur mécontentement. Pourquoi cet appel ? ”Parce qu'à Besançon on l'a fait et que cela marche !”, affirme la Ville dans un communiqué du 6 mars 2024.