Le FCSM se sépare d’ Ibrahim Sissoko

Contraint d’alléger sa masse salariale, le FC Sochaux-Montbéliard s’est séparé de son plus gros salaire de l’effectif sochalien. « Le FCSM et Ibrahim Sissoko ont convenu de mettre fin, avec effet immédiat, au contrat les liant et qui devait prendre fin le 30 juin 2026 » a indiqué le club dans un communiqué.

Arrivé cet été, l'attaquant de 27 ans aura inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 35 rencontres de Ligue 2 BKT.