Le Festival d’autres formes revient à Besançon dès le 27 mars 2024

Samedi 6 et dimanche 7 avril en après-midi et soirée : Balade sonore Insectasia à l’Entrepôt et sur les bords du Doubs. Cette balade sonore (en vélo ou à pied) met en musique les insectes du bord du Doubs notamment ceux que nous n’entendons pas habituellement. Est également mise en place une exposition de glacier Barthélemy Antoine-Lœff samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée libre