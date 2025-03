Le Festival des littératures policières, noires et sociales revient pour sa 28e édition à Besançon

La 28e édition du Festival des littératures policières, noires et sociales, organisé par l'association Pas Serial S’Abstenir se tiendra les 17 et 18 mai 2025 au Kursaal à Besançon, avec un programme riche en rencontres et débats.

Cette manifestation, devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs du genre, repose sur le soutien des subventions publiques, des adhésions et des aides privées. L'association organisatrice rappelle l'importance du financement de la culture, estimant que son absence ouvrirait la voie à la propagation d'idées extrêmes et priverait le public d'un accès à la diversité culturelle et à l'éveil intellectuel. "Ne plus financer et abandonner les associations culturelles, c’est prendre le risque de laisser les idées les plus extrêmes se propager", souligne Thierry Loew, président de Pas Serial S'Abstenir.

Un programme varié autour de la littérature noire

Tout au long du festival, une vingtaine d'auteurs et autrices seront présent(e)s pour échanger avec le public et dédicacer leurs ouvrages. Plusieurs rencontres-débats jalonneront également l'événement :

Mardi 13 mai à 18h30 :

Rencontre avec Estelle Tharreau à la Médiathèque L’Outo à Saône.

Vendredi 16 mai :

18h30 : Rencontre avec Michèle Pedinielli à la Médiathèque d’Arc-et-Senans.

20h : Rencontre avec Charlotte Abaziou à la librairie L’Autodidacte, autour de son travail d’ateliers d’écriture en milieu carcéral.

Samedi 17 mai :

14h : Ouverture du salon.

16h : Rencontre avec Sophie Loubière sur la place du fait divers dans l’écriture, à la Maison natale de Victor Hugo.

19h : Clôture du salon.

Dimanche 18 mai :

10h : Ouverture du salon.

10h : Tournoi de pétanque avec les auteurs, place Granvelle.

15h : Rencontre avec Sébastien Gendron et Simon François sur le thème "Écrire l’ailleurs", à la Maison natale de Victor Hugo.

18h : Clôture du festival.

Des jeunes auteurs en herbe mis à l'honneur

Le festival met également en avant les jeunes talents, avec la présentation d’une nouvelle policière écrite par les élèves de CM2 de l’école Rivotte, accompagnés par les auteurs Estelle Tharreau et Jacky Schwartzmann.

Jérôme, bouquiniste passionné, proposera durant ces deux journées une sélection d’ouvrages spécialisés dans la littérature noire et policière.

Une liste d'auteurs prestigieux

Parmi les auteurs et autrices présents cette année : Cécile Baudin, Frédéric Bertin-Denis, Audrey Brière, Martial Cavatz, Pascale Dietrich, Line Dubief, Simon François, Sébastien Gendron, Serena Gentilhomme, Norman Jangot, Sophie Loubière, Salvatore Maugeri, Michaël Mention, Jean-Hugues Oppel, Michèle Pedinielli, Maryssa Rachel, Christophe Royer, Jacky Schwartzmann, Estelle Tharreau et Antoine Tracqui.

Infos pratiques