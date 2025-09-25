Le gouvernement suspend temporairement l'arrêté sur la baisse des remises sur les génériques

Suite à la décision du Gouvernement de suspendre l’arrêté abaissant les remises sur les médicaments génériques, Laurent Croizier, député du Doubs a souhaité réagir ce 25 septembre 2025.

Face à la révolte des pharmaciens le 18 septembre dernier, le Gouvernement a décidé de lâcher un peu de lest en suspendant temporairement l’arrêté abaissant les remises sur les médicaments génériques.

Une décision que Laurent Croizier salue en rappelant en avoir fait la demande "dès cet été" au ministre de la Santé. Chose qu’il dit avoir renouvelée en septembre auprès de Sébastien Lecornu, Premier ministre. "Il était de ma responsabilité d’agir face à une mesure qui, sans offrir le moindre bénéfice ni aux Français, ni aux pharmaciens, ni aux finances publiques, fragilisait le modèle économique des pharmacies et menaçait le maillage du réseau officinal", écrit le député dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Cette décision aurait davantage aggravé les inégalités d’accès aux soins, en affectant principalement les pharmacies qui maintiennent leur présence au cœur des quartiers de nos villes et dans nos territoires ruraux".

L’arrêté est suspendu pour une durée minimale de trois mois.