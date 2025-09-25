Jeudi 25 Septembre 2025
DOUBS (25)
Politique Social

Le gouvernement suspend temporairement l'arrêté sur la baisse des remises sur les génériques

Publié le 25/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 25/09/2025 - 17:04

Suite à la décision du Gouvernement de suspendre l’arrêté abaissant les remises sur les médicaments génériques, Laurent Croizier, député du Doubs a souhaité réagir ce 25 septembre 2025.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Face à la révolte des pharmaciens le 18 septembre dernier, le Gouvernement a décidé de lâcher un peu de lest en suspendant temporairement l’arrêté abaissant les remises sur les médicaments génériques.

Une décision que Laurent Croizier salue en rappelant en avoir fait la demande "dès cet été" au ministre de la Santé. Chose qu’il dit avoir renouvelée en septembre auprès de Sébastien Lecornu, Premier ministre. "Il était de ma responsabilité d’agir face à une mesure qui, sans offrir le moindre bénéfice ni aux Français, ni aux pharmaciens, ni aux finances publiques, fragilisait le modèle économique des pharmacies et menaçait le maillage du réseau officinal", écrit le député dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Cette décision aurait davantage aggravé les inégalités d’accès aux soins, en affectant principalement les pharmacies qui maintiennent leur présence au cœur des quartiers de nos villes et dans nos territoires ruraux".

L’arrêté est suspendu pour une durée minimale de trois mois.

Publié le 25 septembre à 17h00 par Hélène L.
Politique

TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Faits Divers Politique

Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

Publié le 25 septembre à 10h03 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Avant les municipales 2026, le Carrefour des collectivités locales invite les élus à “couper des rubans”

VIDÉO • Le Carrefour des collectivités locales revient les 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon pour une 13e édition placée sous le signe du numérique. Organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis, l’événement entend réunir élus, entreprises et experts pour débattre des enjeux de transformation numérique des territoires.

Publié le 23 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

La Région Bourgogne-Franche-Comté officialise les délégations des vice-présidents

Suite à l’assemblée élective du 5 septembre dernier, la Région Bourgogne-Franche-Comté, une nouvelle équipe de vice-président s’est constituée autour de la nomination du nouveau président Jérôme Durain. La Région a communiqué ce mardi 23 septembre, la liste officielle des vice-présidents et les délégations dont ils ont désormais la charge. 

Publié le 23 septembre à 16h29 par Elodie Retrouvey
France
Politique

L’intersyndicale donne jusqu’à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre “à leurs revendications”

Abandon" d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, d'une "année blanche"... Les organisations syndicales ont lancé vendredi 19 septembre 2025 un "ultimatum" au nouveau Premier ministre, lui laissant jusqu'à mercredi pour répondre "à leurs revendications", et menacent d'une nouvelle journée de manifestations s'il ne recule pas sur ces mesures budgétaires.

Publié le 19 septembre à 16h32 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : le Rassemblement national et Némésis main dans la main pour soutenir Jacques Ricciardetti

Trois élu(e)s du Rassemblement national ainsi que la présidente du collectif féministe d’extrême droit Némésis animeront une rencontre publique dans la cadre des élections municipales vendredi 26 septembre 2025 à la salle de la Malcombe à Besançon.

Publié le 18 septembre à 15h30 par Alexane
Besançon
Politique

À Besançon, l’eau de la piscine Mallarmé bientôt réutilisée pour arroser le complexe Léo Lagrange ?

VIDEO • Afin de respecter les normes sanitaires, la piscine Mallarmé voit partir chaque jour des litres et des litres d’eau dans les égouts… Et cela depuis des années. Une aberration pour la municipalité, notamment face à la multiplication des épisodes de sécheresse. Elle propose ainsi d’installer deux cuves de 2.000 m2 chacune pour récupérer l’eau et arroser le complexe Léo Lagrange. Le projet sera soumis au vote des élus lors du Conseil municipal du 18 septembre 2025.

Publié le 18 septembre à 08h32 par Hélène L.
HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Politique

Jurisprudence relative aux congés payés : le sénateur Olivier Rietmann écrit au Premier ministre

À la suite de la décision de la Cour de Cassation relative à la récupération de congés payés durant un arrêt maladie, le sénateur de la Haute-Saône, président de la délégation aux entreprises, Olivier Rietmann, a écrit au Premier ministre le 12 septembre dernier pour alerter sur les dangers économiques de la nouvelle législation. 

Publié le 14 septembre à 17h46 par Elodie Retrouvey
Suisse
Economie Politique

Christophe Grudler à Berne pour un partenariat visant à améliorer “la vie des citoyens des deux côtés de la frontière”

Christophe Grudler (Mouvement Démocrate / Renew Europe), rapporteur du Parlement européen sur les relations avec la Suisse, sera en mission officielle à Berne (Suisse) les 11 et 12 septembre 2025, dans le cadre d’une délégation de la Commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement européen.

Publié le 11 septembre à 08h42 par Elodie Retrouvey

