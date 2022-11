Le magazine Envoyé Spécial suit la famille Loiseau jusqu’à Besançon…

EXCLUSIVITÉ • C’est désormais officiel : un restaurant Loiseau s’installe à Besançon et plus précisément dans Le Conservatoire rénové par le groupe SMCI, place de la Révolution. Les travaux ont commencé le 10 octobre pour une ouverture programmée au premier semestre 2023. Il portera le nom poétique de Loiseau du Temps en clin d’oeil à Besançon, cité du temps… Entretien exclusif avec Bérangère Loiseau, vice-présidente du groupe Bernard Loiseau et fille du chef.