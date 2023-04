Le ministre des ArmÃ©es annonce 37 millions d'euros pour le 19e rÃ©giment du gÃ©nie Ã  BesanÃ§on

Dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences conjugales, Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances se rendra dans le Jura, ce vendredi 21 avril.