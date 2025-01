Le No logo festival dévoile les quatre premiers noms de sa programmation 2025

En 2025 du No logo sera déroulera du 8 au 10 août et sera la dernière aux Forges de Fraisans. Pour cette édition particulière, les organisateurs dévoilent d’ores et déjà quatre artistes et groupes d’artistes, dont un qui a été fortement demandé dans lors de l’enquête auprès des festivaliers…

Yaniss Odua

Un répertoire rempli d’hymnes du reggae, près de 30 ans de carrière et plus de 800 concerts, on vous parle bien sûr de l’iconique Yaniss Odua. Ses textes toujours authentiques, posés sur des productions musicales alliant les racines du reggae et les sonorités actuelles, ont su conquérir un très grand public.

Avec des hits comme « Rouge Jaune Vert » ou « Chalawa » aux titres plus récents de son projet « STAY High », Yaniss Odua sait toujours comment faire danser son public.

Nèg’Marrons

Avec plus de vingt ans de carrière et de nombreux classiques à leur actif, les Nèg’ Marrons c’est la voix de Jacky et le flow de Ben-J. Dignes représentants de la branche reggae du Ministère A.M.E.R. puis du “Secteur Ä”, on se souvient encore de leur performance solaire à la première édition du No Logo. 12 ans plus tard, ils reviennent faire le bilan à l’occasion de leur 25ème anniversaire accompagnés d’une réédition exclusive du projet qui a marqué des générations entières.

Steppas records 15th anniversary

Côté Dub Factory, cette année encore la part belle sera faite aux créations originales et aux shows exclusifs, en commençant par fêter le 15e anniversaire du label Steppas Records avec un concert unique. Alpha Steppa vous invite à un voyage sonore de trois heures qui réunira des invités emblématiques de la scène dub et reggae. Ce show en trois temps incarnera la vision de Steppas Records : un pont entre les générations, une célébration des basses profondes et des vibrations universelles.

Taïro

Puisant son inspiration dans un reggae engagé, Taïro a su au fil des années élargir son répertoire en s’essayant à de nombreux genres musicaux. D’ondes caribéennes en balades, de beats drill en contretemps jamaïcains, son dernier projet “360” illustre parfaitement cet éclectisme. Taïro laisse percevoir sa nature de citoyen militant ou de lover tout en réussissant à parler au plus grand nombre avec des titres comme “Bonne weed” ou “Une seule vie”. De retour au No Logo avec un show réinventé et de tous nouveaux titres, l’énergie de Taïro va retourner la 12e édition du festival.

Infos +

Le No Logo c’est plus de 50 concerts, des animations, des spectacles... La suite de la programmation arrive très prochainement. Les festivaliers ont jusqu’au 29 mars pour bénéficier du tarif préférentiel “Ensemble pour l’apéro”.