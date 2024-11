Le titre de Maître artisan pâtissier décerné à Xavier Brignon

Le célèbre artisan de la rue de Vesoul s’apprête à recevoir la plus haute distinction de l’artisanat. Gage de qualité, le titre de Maître artisan s’obtient, à la demande de l’artisan qui le souhaite, en déposant une requête à la chambre de métiers et de l’artisanat de son département.

La commission régionale des qualifications statue ensuite sur le dossier pour définir si l’artisan répond ou non à plusieurs critères "tels qu’un certain niveau de qualification, d’expérience, la participation à des actions de formation ou de promotion de l’artisanat" précise la chambre des métiers.

Pâtissier passionné et expérimenté, Xavier Brignon a travaillé aux côtés de grands chefs étoilés et de meilleurs ouvriers de France dans des lieux prestigieux, de Courchevel à Saint-Tropez, de Vail (États-Unis) à Montréal, en passant par la Suisse. Formé dans les meilleures écoles de pâtisserie française, il a affiné sa technique et développé un style unique, associant l’élégance du bon et du beau. Sa carrière variée l'a amené à travailler dans des établissements haut de gamme et des boutiques de luxe, où il a cultivé un savoir-faire raffiné. Depuis 2014, Xavier est installé dans sa propre boutique à Besançon et s’apprête à ouvrir un autre point de vente au coeur du centre-ville bisontin.