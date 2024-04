Le Vignoble du Jura décernera ses premiers Ceps d’or en mai 2024

Les Ceps d’Or du Jura, créés cette année par Jura Tourisme et le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura, ont pour ambition de mettre en lumière et encourager les domaines du Vignoble du Jura (destination labellisée Vignobles & Découvertes) et acteurs touristiques jurassiens qui se mobilisent au quotidien pour mettre en place des propositions oenotouristiques fortes, originales et adaptées aux demandes de la clientèle.

Trois Ceps d’Or seront décernés, un parmi chacune des catégories suivantes :

Le Cep d’or Savagnin récompensera la meilleure prestation oenotouristique de l’année. Ce prix récompense une prestation mêlant activité touristique (unique ou plusieurs) et dégustation/découverte des Vins du Jura.

Le Cep d’Or Trousseau récompensera la meilleure prestation oeno-responsable de l’année. Ce prix récompense une initiative remarquable en termes de sensibilisation et de pédagogie auprès du grand public sur le thème de l’engagement écoresponsable dans le Vignoble.

Le Cep d’Or Poulsard récompensera la meilleure prestation oeno-gastronomique de l’année. Ce prix récompense un point de restauration qui associe de manière très valorisante ses créations gastronomiques et la gamme des Vins du Jura, avec également un soin particulier apporté au conseil aux clients.

En partenariat avec l’Union départementale des métiers des industries de l'hôtellerie du Jura (UMIH Jura), un Cep d’Or d’honneur sera également décerné à un établissement jurassien remarquable.

Le Jury

Le président du jury sera Gérôme Fassenet, président de Jura Tourisme. Il sera entouré de plusieurs membres du jury : Jean-Charles Tissot (président du Comité interprofessionnel des vins du jura - CIVJ), Christian Vuillaume (représentant le Comité de pilotage de la filière Œnotourisme Jura), Patrick Franchini (président de l’UMIH Jura), Isabelle Corondpeintre (Côte d’Or Attractivité, en charge de l’œnotourisme en Bourgogne), Cécile Terrien (représentant la Fédération nationale Vignobles & Découvertes) et Olivier JacquetT (représentant la Chaire Unesco ”Culture et Traditions du Vin” de l’Université de Bourgogne).

Les nommés dans les trois catégories

Une première sélection effectuée cet hiver par Jura Tourisme et le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura a permis de dégager les 3 nommés suivants dans chacune des 3 catégories :

Cep d’or Savagnin :

Le Meix (gîte, chambres d’hôtes, table d’hôtes et boutique) à Chaumergy, Prestation : Dégustation des Vins du Jura dans la cave du Meix, commentées par un vigneron, pour leurs clients ou non.

Domaine Rolet à Arbois 2 prestations : Balades Gourmandes dans les vignes (pédestre, cycliste ou équestre) autour de Montigny-les-Arsures et Festival Rock’n’Rolet au chais à Montesserin. Maison de Louis Pasteur à Arbois et Fruitière Vinicole d’Arbois. Prestation : Visite combinée « Pasteur sur la route des vins ». comprenant la visite de la Maison et une dégustation de 4 vins dans la cave de la Fruitière.

Cep d’Or Trousseau :

Domaine de la Pinte à Arbois (biodynamie) Prestation : La Table de Pierre, une journée exclusive et personnalisée sur les traces de Pierre Martin, qui a converti le domaine au bio dès 1999.

Domaine Ratte à Arbois (biodynamie) Prestation : Randonnée œnologique et visite des caves avec dégustation.

Office de Tourisme de Lons-le-Saunier 2 prestations : Balade accompagnée dans les vignes à Montaigu avec le Domaine PIGNIER (biodynamie) et Promenade apéritive à l’Étoile avec le Domaine Philippe Vandelle (Haute Valeur Environnementale).

Cep d’Or Poulsard :

Chez Janine à Nevy-sur-Seille Prestation : Bistrot de village à l’ambiance viticole et menu élaboré en harmonie avec les Vins du Jura.

Le Castel Damandre, aux Planches-près-d’Arbois Prestation : Restaurant gastronomique avec une carte de Vins du Jura exceptionnelle.

Domaine du Revermont - Restaurant La Part des Anges, à Passenans Prestation : Menu 7 notes gourmandes, composé de 7 plats accompagnés de 7 Vins du Jura différents.

Cep d’Or d’honneur : surprise

La cérémonie se tiendra vendredi 3 mai de 16h00 et 18h00 à l’Espace Pasteur à Arbois.