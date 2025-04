L'EFS lance un appel à la mobilisation pour le don du sang avant les ponts de mai

À l’approche des ponts de mai, l'établissement français du sang (EFS) Bourgogne-Franche-Comté invite toutes celles et ceux qui le peuvent à donner leur sang, leurs plaquettes ou leur plasma lors de cette période "sensible" pour le don de sang.

"Chaque jour dans notre région, 600 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients" souligne l'EFS dans un communiqué du 23 avril 2025. Chaque année, le mois de mai est une période "sensible", les nombreux jours fériés qui le composent sont autant de jours de collecte en moins. Et dans le même temps, les besoins en transfusions restent élevés. D'autant que, en plus d'être "précieux", les produits sanguins ont une durée de vie limitée : "7 jours seulement pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges". Les prélèvements doivent donc rester réguliers et constants.

Bon à savoir : Vous avez déjà donné votre sang il y a moins de 8 semaines ? Vous pouvez donner votre plasma ou vos plaquettes. Les dons de sang, de plaquettes et de plasma sont complémentaires. Seuls des intervalles de temps sont à respecter entre les dons.

Où donner son sang ?

Il est possible de donner son sang :

Maison du don de Besançon, (Hauts-du-Chazal, contrebas du CHU Minjoz) : ouverte du lundi au samedi.

Réservez votre don de sang dès maintenant.

Les rendez-vous pour un don de sang, de plasma ou de plaquettes sont à réserver sur dondesang.fr ou via l’appli Don de sang.

Beaucoup de collectes ont régulièrement lieu dans la région, localiser les lieux de dons sur : dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

Donner son sang, ça se prépare !

1. Vérifier que l’on peut donner grâce au questionnaire en ligne

2. Réserver le créneau de son choix, même au dernier moment, avant de se présenter en collecte

3. Se munir d’une pièce d’identité avec photo, ne pas être à jeun et se sentir en forme