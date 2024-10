Les Ateliers d'artistes célèbrent leurs 10 ans

Si on reste objectif, on peut dire que cette Galerie de l’ancienne poste, au 98 Grande rue à Besançon, n’est pas particulièrement glamour, pas très accueillante avec ses barreaux aux fenêtres, un peu plate voire transparente… Bref, on n’a pas l’impression que l’art habite ce lieu très régulièrement. Et pourtant ! Afin de lui donner un nouveau dynamisme, une nouvelle image, la direction culturelle de la Ville de Besançon a décidé d’y effectuer quelques changements et d’y établir une réelle politique de développement culturel dans les arts visuels.