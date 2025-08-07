Jeudi 7 Août 2025
Grand Besançon Métropole
Santé

Les conseils de l'été d'Anne Sallé # 4 : perdez-vous en forêt pour vous retrouver...

Publié le 07/08/2025 - 08:30
Mis à jour le 04/08/2025 - 10:55

NO STRESS • Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" jusqu'à la rentrée. Au programme : danser, respirer, se "perdre" en forêt, décrocher...

©
©

Si vous ne deviez suivre qu’un seul conseil cet été, ce serait celui-là : allez dans les bois.

Pas pour faire un trail ou promener le chien du voisin (quoi que…). Juste pour y être. Marcher lentement. S’arrêter. Toucher un tronc. Regarder une feuille. Écouter le silence. S’asseoir contre un arbre et respirer.

En japonais, on appelle ça le shinrin yoku, le "bain de forêt". Et ce n’est pas du folklore : la science prouve que passer du temps en nature apaise le stress, renforce l’immunité, améliore la concentration. Et vous savez quoi ? C’est gratuit. Et toujours ouvert.

Le plus dur, c’est d’accepter de ne rien faire. Pas de photo. Pas de téléphone. Pas d’objectif. Juste être là, dans le vivant. Et vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment quand vous n’êtes pas pressé·e, tendu·e ou surstimulé·e.

Inspirez les odeurs de mousse, d’écorce, de soleil sur la terre. Expirez vos soucis, vos tensions, vos "il faut".

La forêt a ce pouvoir : elle nous rappelle que tout va bien, qu’on n’a pas besoin d’être parfait·e pour avoir notre place.

NB : Dans ma formation "Oser être soi", on se plonge dans cette sagesse naturelle. Mais en attendant, trouvez un arbre et laissez-le vous souffler deux ou trois secrets de lenteur…

Publié le 7 aout à 08h30 par Anne Sallé • Membre
