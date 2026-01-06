Épiphanie : la Brioche des rois d'Anne Sallé pour lâcher-prise...

L'anti-stress avec Anne Sallé • L’Épiphanie pointe le bout de son nez avec son parfum d’amandes ou de fleurs d'oranger, de beurre chaud et de convivialité. On tire les rois, on cherche la fève… c'est jouissif, mais il ne faudrait pas oublier l’essentiel : le plaisir simple d’être ensemble. Et si, dans notre quotidien souvent pressé, la galette devenait bien plus qu’une tradition gourmande : un véritable moment de bien-être comme Anne Sallé, notre coach anti-stress, vous y invite tant.

Partager une galette, c’est arrêter le temps. C’est s’autoriser une pause, un moment sans performance ni écran (ah oui !), où l’on savoure autant la bouchée que la présence des autres. En respirant profondément avant de manger, en prenant le temps de mâcher (36 fois minimum !), vous apaisez le corps et l’esprit (et facilitez la digestion).

Le lâcher-prise commence parfois par des gestes si simples. Pour transformer ce rituel en moment conscient, c'est tellement facile et à votre portée : coupez la galette, fermez les yeux une seconde, inspirez, expirez… et accueillez la douceur de l’instant. Chez moi, le ou la plus jeune de la tablée se glissait sous la table. Celui qui coupait la galette désignait une part et disait "pour qui ?" et le/la plus jeune donnait le nom d'une des personnes présentes qui recevait alors sa part de galette.

Ma recette de Brioche des Rois

Pour agrémenter ce moment, je vous partage ici ma recette facile de "Brioche des Rois" comme on l'appelle dans le Sud, petit clin d'oeil à mon activité de journaliste et blogueuse culinaire... Sans pâte feuilletée ni difficulté, elle ne demande qu'un peu de temps (il est préférable de s'y prendre la veille), de bons ingrédients et beaucoup d'amour.

Ingrédients (6 personnes) :

280 g de farine (T45)

10 g de levure fraîche de boulanger

80 ml de lait tiède

1 oeuf

4 c. à soupe de sucre

1/2 c. à café de sel

1 c. à soupe d’eau de fleurs d’oranger

70 g de beurre mou coupé en dés

2 c. à soupe de sucre en grains pour la décoration

1 fève

Préparation :

Émiettez la levure dans le lait tiède et laissez reposer 10 minutes. Au robot ou à la main : Mélangez tout sauf le beurre. Pétrissez jusqu’à obtenir une pâte souple et élastique, puis incorporez le beurre jusqu’à ce qu’il soit bien intégré. Laissez ensuite reposer 1 heure à température ambiante. Placez le pâton au réfrigérateur pour la nuit dans la zone la moins froide. Le lendemain, sortez la pâte : elle doit avoir gonflé et être légèrement alvéolée. Pétrissez-la quelques minutes pour la détendre, insérez la fève. Laissez reposer 5 minutes. Faites un trou au centre et formez une couronne ou placez-la dans un plat adéquat. Déposez-la sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et laissez lever 1 h 30 à 2 h (à l’abri des courants d’air !). Badigeonnez votre couronne de lait, saupoudrez de sucre perlé. Enfournez à four froid (150 °C, chaleur tournante) pendant 20 minutes environ. La brioche doit être dorée, légère, et sentir bon. Laissez refroidir sur une grille (pas sur une assiette). Garnissez de fruits confits et dégustez.

Le vrai roi, vous l'avez bien compris, c'est le moment présent : pendant la préparation, pendant l'attente, pendant la dégustation, il est toujours là à portée de main.

En 2026, je vous souhaite d'être dans le moment présent le plus souvent possible pour ne rien perdre des délices de cette vie. Bonne année !

Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon ebook bien-être gratuit, je vous ai remis le lien ci-dessous. Idéal pour se poser les questions essentielles en ce début d'année.