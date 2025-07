Les conseils de l'été d'Anne Sallé # 3 : Marchez pour ralentir (et respirer avec vos pieds)

NO STRESS • Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous propose une série de conseils "no stress" jusqu'à la rentrée. Au programme : danser, respirer, se "perdre" en forêt, décrocher...

Marcher, c’est bien. Marcher lentement et consciencieusement apporte bien plus de bienfaits.

Cet été, au lieu de foncer tête baissée vers la plage (ou la boulangerie), je vous propose un nouveau jeu : la marche respirée.

Le principe ? On avance en synchronisant ses pas avec son souffle.

Par exemple : 2 pas pour inspirer, 2 pour expirer pour commencer, puis 4 pas pour inspirer et 4 pas pour expirer. Ensuite, allongez l'expir : partez sur 3 inspir (3 pas) pour 5 expir (5 pas), ou 2/6. Trouvez votre rythme. Explorez vos possibles. Changez de rythme et observez ce qui se passe.

Résultat : en quelques minutes, vous sortez du brouhaha mental. Votre attention descend dans le corps. Vous sentez le sol, l’air, les sons. La vue est plus claire. Vous êtes là, pour de vrai. Pas dans la to-do list de septembre ni dans le replay du dîner d’hier.

C’est tout simple, mais redoutablement efficace.

Bonus : ça marche en forêt, en ville, au bord de l’eau… même dans le rayon frais du supermarché (testé et approuvé).

La marche respirée, c’est un super outil pour calmer l’anxiété, faire baisser la pression, retrouver de l’énergie. Et pas besoin d’avoir fait Saint-Jacques-de-Compostelle pour l’utiliser.

Et puis, c’est une belle métaphore non ? Apprendre à avancer… en conscience. À son rythme. En écoutant son souffle.

NB : c’est le genre d’outils que j’enseigne dans ma formation "Oser être soi". Mais vous pouvez déjà commencer dès aujourd’hui, un pas (et une respiration) après l’autre.