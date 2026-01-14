Mercredi 14 Janvier 2026
Grand Besançon Métropole
Santé

L'anti-stress avec Anne Sallé : Quand on ne sait plus ce qu'on ressent...

Publié le 14/01/2026 - 14:00
Mis à jour le 14/01/2026 - 14:35

"Ça va." On le dit souvent sans y penser, comme on répondrait à une formalité. Pourtant, derrière ce “ça va”, beaucoup d’entre nous composent avec une fatigue persistante, une agitation intérieure ou une impression de fonctionner en pilote automatique. La nouvelle année n’y change rien, ni nos bonnes résolutions. Les journées s’enchaînent, bien remplies. On gère le travail, la famille, les obligations. Mais quand il s’agit de dire ce que l’on ressent vraiment, les mots manquent. Comme si le lien avec soi s’était peu à peu distendu.

Cette déconnexion à soi s’installe sans bruit

Elle s’installe doucement. On hésite avant de prendre des décisions pourtant simples. On se sent irritable sans raison apparente. Le corps se tend, le sommeil devient plus léger. Parfois, les émotions débordent. D’autres fois, elles semblent absentes. Ce n’est ni un manque de sensibilité, ni un défaut personnel. C’est souvent le résultat d’années passées à s’adapter. Dès l’enfance, on apprend à ne pas trop écouter ce qui dérange. À l’âge adulte, la performance et le rythme renforcent ce réflexe : avancer, tenir, faire face. Peu à peu, les ressentis passent au second plan. Jusqu’au jour où quelque chose coince.

Se reconnecter à soi ne signifie pas tout changer

C’est d’abord accepter de s’arrêter un instant et de se poser des questions simples : de quoi ai-je besoin ? qu’est-ce qui me fait du bien ? qu’est-ce qui m’épuise ? Dans un quotidien qui va vite, réapprendre à s’écouter est parfois le premier pas pour retrouver des repères intérieurs solides. Et aller vers la vie dont on rêve...

NB : cette reconnexion à soi est au cœur de la démarche « Oser être soi », proposée dès ce mois de janvier à celles et ceux qui souhaitent avancer avec plus de justesse (voir en lien)

Publié le 14 janvier à 14h00 par Anne Sallé
