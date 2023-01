Les prix des billets de TGV augmentent de 5% à partir du 10 janvier 2023

C'est un nouveau coup dur annoncé pour le portefeuille. Aucun secteur ne semble épargné par l'inflation et, cette fois, c'est au tour de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) d'augmenter ses tarifs. Le prix des billets des trains à grande vitesse (TGV) va augmenter de 5 % en moyenne à compter du 10 janvier 2023, et ce, pour affronter la hausse des coûts de l'énergie. Cette hausse concernera les billets achetés à la dernière minute ou les trajets les plus demandés ainsi que les trajets professionnels.

Les tarifs des trajets Intercités vont également augmenter de 5 %, sous réserve de validation par l'État, tandis que les tarifs des TER sont fixés par les régions.

Un bouclier tarifaire sur les billets TGV inOui

SNCF Voyageurs a cependant mis en place un "bouclier tarifaire" sur les billets TGV inOui, achetés à l'avance, qui n'augmenteront pas. La grille des tarifs Ouigo (un TGV sur cinq) ne bougera pas non plus, ainsi que les tarifs maximums garantis par la carte Avantage ou les abonnements Max jeunes et seniors, à 79€ par mois. Sur un Paris-Rennes, par exemple, le billet Ouigo acheté à l'avance restera à 16 euros, l'inOui à 20 euros et le billet acheté avec la carte Avantage à 39 euros maximum. "Notre objectif est que les populations plus sensibles et les jeunes soient protégés" des augmentations, a expliqué le patron directeur général (PDG) de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, en écho aux demandes du gouvernement.

