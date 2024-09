Les sorties ciné du mois de septembre aux Mégarama à Besançon

Découvrez les sorties ciné du mois de septembre 2024. Au programme ? "Dan Da Dan", "Speak no evil", "Le robot sauvage"...

Cinéma Mégarama Beaux-Arts Besançon

Dan Da Dan

7 septembre à 16h00 en VO

Le manga surnaturel prend vie... Découvrez en exclusivité au cinéma l’anime DAN DA DAN ! On y suit l'histoire des deux lycéens Momo et Okarun, passionnés par l’occulte. Tandis que Momo est convaincue de l'existence des fantômes, Okarun est fasciné par les extraterrestres. Incapables de tomber d’accord sur leurs croyances respectives, ils se lancent un défi : Momo se retrouve dans un hôpital réputé pour être envahi d’extraterrestres, tandis que Okarun explore un tunnel soi-disant hanté. Ce sera le début d’une aventure incroyable pour le duo, mêlant action, paranormal et romance.

Beetlejuice

6 septembre

Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…

Speak no evil

18 septembre

Une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour qui s’annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar.

Jung Kook : I am still

21 septembre

"Je me contente de suivre ma propre boussole." Jung Kook du groupe BTS,?«?l'artiste Pop du 21ème siècle?», a atteint une renommée mondiale avec son premier single solo ‘Seven (feat. Latto)’ en juillet 2023.

Cinéma Mégarama d'Ecole Valentin

Usher

Avant première les 12 et 14 septembre

Filmé pendant la Fashion Week de Paris, USHER : RENDEZ-VOUS À PARIS est le film de son concert donné à la Seine Musicale et inspiré de ses résidences emblématiques à Las Vegas.

Disney classique : Les artistochats

21 septembre 14h00 et 22 septembre à 11h00 et 14h00

Veronique saison

26 septembre à 20h00

Le robot sauvage

Le 29 septembre à 11h00 et 13h45

Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau

4 septembre

Le jeune hobbit Frodon Sacquet hérite d'un anneau. Il s'agit de l'Anneau Unique, instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples… À moins que Frodon et ses fidèles compagnons ne parviennent à emporter l'Anneau jusqu'en Mordor, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours…

Le seigneur des anneaux : les deux tours

5 septembre

La Communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'Anneau Unique se poursuit. Accompagné par son fidèle Sam et guidé par l'étrange Gollum, Frodon cherche un moyen d'entrer en Mordor. Alors que l'armée de Saroumane se met en marche, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille. La Guerre de l'Anneau a commencé !

Le seigneur des anneaux : le retour du roi

6 septembre

La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. Frodon et Sam, guidés par Gollum, poursuivent leur mission à travers les terres du Mordor pour détruire l'Anneau Unique. Tandis que le pouvoir de Sauron grandit, Aragorn, l'héritier du trône du Gondor, rassemble l'armée des Hommes contre les forces du Mal, afin de laisser une chance au porteur de l'Anneau d'accomplir sa quête…