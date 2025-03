L’ESBF engloutie par la vague brestoise

LBE : Brest - ESBF : 38-23

Si Brest n’a subi qu’une défaite cette saison, face au leader messin et d’un seul tout petit but, il n’a en revanche pas épargné les autres équipes du championnat. Et mercredi en Bretagne, l’ESBF n’a pas fait exception à la règle.

Face à l’armada brestoise, les Bisontines n’ont pas pu tenir le choc et ont rapidement été dépassées contre le dauphin du championnat dont l’efficacité n’est plus à prouver. À la pause les Ententistes accusaient déjà 13 longueurs de retard (22-9), autant dire un gouffre.

Loin de réduire l’allure, Brest s’est contenté de dérouler son jeu et de continuer à faire mal en deuxième période. Au grand dam des Bisontines qui n’ont finalement jamais été en mesure de rivaliser avec leur adversaire du soir et ont terminé la rencontre avec un écart de 15 buts.

Au classement, l’ESBF est 6e à deux points derrière l’OGC Nice.