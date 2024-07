Livres dans la Boucle : zoom sur les temps forts de la 9e édition...

Hommage à Françoise Sagan

Caroline Loeb dans un monologue audacieux, hommage à Françoise Sagan

C’est à partir d’extraits d’entretiens que Caroline Loeb a construit un spectacle à la fois touchant et drôle, hommage sensible à l’auteure de Bonjour tristesse disparue il y a tout juste 20 ans. Par la voix de la comédienne revit l’écrivaine, au fil d’une confession en clair-obscur entre lucidité et émotion. Sagan parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l’importance du désir, de son dédain pour l'argent, de sa passion pour le jeu et de la mort en embuscade. La voix de Caroline révèle l’esprit de Françoise, son intelligence féroce et son humour subtil…

Charles Bukowski sous le pinceau de Patrick Pleutin

Et si le geste de l’artiste plasticien pouvait entrer en résonance avec la musique ? Celle des mots comme celle des instruments... ? C’est à ce jeu où s’entremêlent couleurs et sonorités que se livre Patrick Pleutin depuis de nombreuses années : derrière son pupitre, l’artiste crée en direct les motifs qui ornent les plaques de verre servant à les projeter sur la scène. Quant aux mots, ce sont ceux de Bukowski, dont la poésie douce-amère sera accompagnée de notes de piano. Cette lecture musicale est en lien avec la table ronde, hommage à Bukowski, qui réunira l’un de ses traducteurs et son éditrice française.

Quand Marie Nimier révèle les secrets d’inconnus

Marie Nimier, prix Médicis 2004, auteur de seize romans traduits dans le monde entier, est partie écouter les récits livrés par des inconnus, en Tunisie. Son livre Confidences tunisiennes, fruit de cette quête d’humanité, est l’objet d’une lecture mise en scène avec la comédienne Naïdra Ayadi : femmes, hommes, anciens, jeunes, c’est un véritable kaléidoscope de la société tunisienne qui se déploie. On y croise un apiculteur qui vend du miel de contrebande, une femme dont la vie a été bouleversée par ses lectures, ou encore un ancien prisonnier et un séducteur à la chaîne... qui tous prennent vie au fil d’une lecture poignante, proche du théâtre, et invitation au partage.

Déambulation philosophique avec Laurence Devillairs au musée des Beaux-Arts

La philosophie ne se trouve pas que dans les livres : elle est partout autour de nous, particulièrement dans les œuvres d’art ! Laurence Devillairs propose d’aller à la rencontre de la beauté et des chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts de Besançon dans un dialogue original entre peinture et philosophie. Que nous dit Cranach de l’amour ? Qu’est-ce qu’être un animal selon Paul de Vos ? Qu’est-ce que la violence ? Que signifie être une femme ? Que nous disent les toiles ? Normalienne et agrégée de philosophie, l’auteure de La splendeur du monde (Stock), invite les spectateurs à une déambulation, propice à la rencontre intime et éclairante avec les trois œuvres sélectionnées.

Florent Marchet et Karine Séraphin interprètent L’Admiration

Auteur, compositeur et interprète, Florent Marchet affectionne les lectures musicales, mêlant notamment des extraits d’œuvres littéraires à ses compositions. En compagnie de Karine Séraphin, comédienne, musicienne pianiste et chanteuse lyrique, il explore cette fois l’univers de son propre roman, mettant en scène Nadia et Bastien, sur une trajectoire de 25 ans. Un garçon qui n’a rien vu et une femme qui craint de ne plus l’être se croisent, s’entraident et s’utilisent : le texte de L’Admiration, mis en scène et ponctué par la musique, sera également accompagné de chanson parfois inédites tirées du répertoire de Florent Marchet.

Sébastien Bailly, entre sens des mots et musique des notes

“Parfois l’homme”, c’est l’histoire de celui qui a entendu 100 fois le récit de sa naissance et qui possède une infinité de démarrages possibles dans la vie. Premier roman de Sébastien Bailly, l’œuvre est interprétée par Raphaëlle Saudinos et accompagnée au violoncelle par Ariane Issartel. Ensemble, elles revisitent la condition humaine et son agonie, à travers les mots de l’auteur, déployant son univers de la naissance à la mort, des émois adolescentes aux dernières rancœurs, des moments de courage aux passages où règne le doute. Cette lecture musicale sera suivie d’un entretien avec le romancier, ancien journaliste et fervent admirateur de Pérec.

Lecture chantée d’une rupture amoureuse, par Pauline Aubry

Dernier volet d’une trilogie portant sur la construction de soi, “Un si grand amour” raconte l’histoire d’un Prince Charmant qui pète les plombs et fiche le camp, et d’une Princesse qui n’a rien vu venir… Dans cet univers graphique aux traits affirmés, Pauline Aubry explore la rupture amoureuse et transforme la douleur en farce tragi-comique. Adaptée en lecture chantée au rythme de chansons de variété, interprétée par son auteure, la bande dessinée se révèle autrement et se projette sur les murs au fil de l’avancée du récit. De l’humour et des chansons pour décrypter les mécanismes de la manipulation affective et apprendre à? se reconstruire…

Bertrand Puard, lauréat du prix Jeunesse 2023, de retour avec un spectacle musical

Il avait enchanté le jury du festival Livres dans la Boucle : Bertrand Puard, lauréat du prix Jeunesse 2023, est de retour avec un spectacle littéraire et musical exclusif. Construit en collaboration avec les enseignants du conservatoire du Grand Besançon, le spectacle s’articule autour de l’un des tomes de sa série fétiche «Trouille Académie ». Dans L’Orchestre aux dents pointues, le jeune Charles, qui intègre le prestigieux conservatoire de musique Zoilberg, constate que s’y produisent des phénomènes étranges : il décide de mener l’enquête pour se protéger des maléfices qui rôdent... Au cours de ce spectacle tout public, les acteurs professionnels interprètent en musique une sélection de textes choisis et arrangés par Bertrand Puard.

Concert dessiné et harmonies du monde, avec Peggy Nille

Dans l’univers coloré de Peggy Nille, on voyage en compagnie d’animaux attendrissants, de végétaux exubérants et de visions qui semblent tout droit sorties d’un rêve ! Cette profusion se prête avec bonheur à l’expression musicale pendant un concert dessiné à la fois poétique et fantastique : on embarque vers les îles et les continents, guidé par la voix d’une sirène musicienne et le pinceau de Peggy, l’illustratrice. Ameylia la musicienne emporte petits et grands au son de sa harpe, mais aussi au fil des notes plus inattendues du valiha et du n’gonilélé d’Afrique et de Madagascar : c’est parti pour une épopée onirique et lyrique, haute en couleur !

Festival Livres dans la Boucle à Besançon