Mardi 16 Décembre 2025
Alerte Témoin
DOUBS (25)
Politique Transports

Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Publié le 16/12/2025 - 11:45
Mis à jour le 16/12/2025 - 11:49

Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.

Jean-François Longeot © Alexane Alfaro
Jean-François Longeot © Alexane Alfaro

Jean-François Longeot a alerté sur le manque chronique de financement des infrastructures, en particulier celles dédiées au transport ferroviaire. Il a souligné que le renforcement des moyens pour la régénération et la modernisation du rail est la "condition indispensable à l’amélioration de la qualité de service, à la décarbonation des mobilités et à l’aménagement équilibré des territoires".

La réactivation du TGV Lyria Paris–Lausanne

Dans le cadre de son intervention, le sénateur a appelé à la remise en service du quatrième train quotidien Paris-Lausanne. Selon lui, cette liaison transfrontalière "constitue un enjeu stratégique majeur pour l’attractivité des territoires, le report modal et la coopération franco-suisse".

Il a également souligné que la réactivation de ce TGV répond à "une demande forte des usagers et s’inscrit pleinement dans les objectifs climatiques et de mobilité durable portés par le Parlement".

jean-françois longeot sénat suisse tgv lyria train

Publié le 16 décembre à 11h45 par Alexane
CA Pays de Montbéliard Agglomération
Politique

Élevage bovin : un collectif dénonce des décisions d’Annie Genevard

Un communiqué diffusé le 16 décembre 2025 par le Collectif du Champ à l’assiette, organisation militante pour la sécurité alimentaire du Pays de Montbéliard, met en cause la cohérence de l’action de la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, à l’occasion du lancement des Conférences de l’autonomie alimentaire au début du mois.

agriculture annie genevard collectif du champ à l'assiette dermatose bovine dermatose nodulaire vache
Publié le 16 décembre à 10h00 par Alexane
Pirey
Education Politique

Pirey : Le conseil municipal justifie son refus de participer aux frais de scolarité de l’école privée Cartannaz

Réuni le 10 décembre 2025, le conseil municipal de Pirey a décidé, à une large majorité, de ne plus participer aux frais de scolarité 2023-2024 des enfants inscrits à l’école privée F. Cartannaz a-t-on appris dans un communiqué de la mairie. 

conseil municipal école privée mairie patrick ayache pirey
Publié le 15 décembre à 10h32 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Politique Transports

Rétroviseurs et vitres cassés en cadeaux au Département du Doubs : une association alerte des dangers sur la D141

VIDÉO • L’association "À fond la transition" s’est mobilisée ce jeudi 11 décembre à 10h30 devant les locaux du conseil départemental du Doubs à Besançon pour lui offrir des cadeaux très particuliers : rétroviseurs, vitres de bus et de voitures brisées emballés… Ces morceaux proviennent de véhicules qui se sont aventurés sur la D141 au niveau du passage dit Sous les Roches Beure-Besançon.

à fond la transition accident circulation d141 danger route sous les roches
Publié le 11 décembre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Politique Vie locale

Grand Besançon Métropole arrête son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal : que prévoit-il ?

Après 5 ans de travail, Grand Besançon Métropole (GBM) a présenté et arrêté son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’issue de plusieurs années de diagnostic, de concertation et de travail avec les 68 communes du territoire. L’ensemble du dossier, désormais finalisé, doit entrer dans la phase d’enquête publique. Avant cela, il sera soumis au vote du conseil communautaire de GBM jeudi 11 décembre 2025.

aurélien laroppe Grand Besançon Métropole logement PLUi urbanisme
Publié le 11 décembre à 10h00 par Alexane
France
Economie Politique

Pierre Moscovici défend l’indépendance de la Cour des comptes pour sa dernière audition à l’Assemblée

Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a vigoureusement défendu l'indépendance de celle-ci, "ni pouvoir ni contre-pouvoir", pour sa dernière audition mardi 9 décembre devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, consacrée au pacte Dutreil.

cour des comptes pierre moscovici
Publié le 10 décembre à 09h30 par Alexane
Saint-Vit
Politique

Saint-Vit : un collectif d’habitants prépare une liste citoyenne pour les municipales 2026

Un groupe de Saint-Vitoises et de Saint-Vitois annonce, dans un communiqué du 8 décembre 2025, la constitution d’une liste citoyenne baptisée “Saint-Vit ensemble” pour les élections municipales de 2026. Cette initiative, présentée comme locale et indépendante de tout parti, repose sur une organisation collégiale visant à “construire un projet réellement partagé et représentatif de la diversité de la commune”.

élection municipale municipale 2026
Publié le 9 décembre à 15h54 par Alexane
France
Politique

Budget de la Sécu : les députés votent sur le projet de loi ce mardi

C’est ce mardi 9 décembre 2025 que les députés doivent se prononcer sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Lundi, à la veille d'un scrutin qui s'annonce extrêmement serré, le patron du PS Olivier Faure a appelé ses députés à voter pour le projet de budget de la Sécurité sociale, menacé de rejet par les refus de LR et d'Horizons de le soutenir. De son côté, le gouvernement a multiplié les gestes pour tenter de convaincre, notamment les Ecologistes.

assemblée nationale budget députés sécurité sociale vote
Publié le 9 décembre à 08h20 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique Vie locale

Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur “soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille”

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

dermatose bovine
Publié le 8 décembre à 15h35 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : à Besançon, Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté, a mis en garde samedi 6 décembre 2025 la ministre de l'Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d'un troupeau de 83 vaches dans le Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture vache visite
Publié le 7 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : la ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rendra ce samedi à Besançon

Pour rappel, un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est attendue ce samedi 6 décembre 2025 à Besançon pour faire un point sur la situation sanitaire dans le département à la préfecture du Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture prefecture du doubs
Publié le 6 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.

