Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.

Jean-François Longeot a alerté sur le manque chronique de financement des infrastructures, en particulier celles dédiées au transport ferroviaire. Il a souligné que le renforcement des moyens pour la régénération et la modernisation du rail est la "condition indispensable à l’amélioration de la qualité de service, à la décarbonation des mobilités et à l’aménagement équilibré des territoires".

La réactivation du TGV Lyria Paris–Lausanne

Dans le cadre de son intervention, le sénateur a appelé à la remise en service du quatrième train quotidien Paris-Lausanne. Selon lui, cette liaison transfrontalière "constitue un enjeu stratégique majeur pour l’attractivité des territoires, le report modal et la coopération franco-suisse".

Il a également souligné que la réactivation de ce TGV répond à "une demande forte des usagers et s’inscrit pleinement dans les objectifs climatiques et de mobilité durable portés par le Parlement".