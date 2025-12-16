Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Jean-François Longeot a alerté sur le manque chronique de financement des infrastructures, en particulier celles dédiées au transport ferroviaire. Il a souligné que le renforcement des moyens pour la régénération et la modernisation du rail est la "condition indispensable à l’amélioration de la qualité de service, à la décarbonation des mobilités et à l’aménagement équilibré des territoires".
La réactivation du TGV Lyria Paris–Lausanne
Dans le cadre de son intervention, le sénateur a appelé à la remise en service du quatrième train quotidien Paris-Lausanne. Selon lui, cette liaison transfrontalière "constitue un enjeu stratégique majeur pour l’attractivité des territoires, le report modal et la coopération franco-suisse".
Il a également souligné que la réactivation de ce TGV répond à "une demande forte des usagers et s’inscrit pleinement dans les objectifs climatiques et de mobilité durable portés par le Parlement".