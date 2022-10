L’Urssaf Franche-Comté recrute des collaborateurs sur le territoire

L’Urssaf Franche-Comté recherche actuellement un élève inspecteur de lutte contre le travail illégal et un élève contrôleur du recouvrement. Il est possible de postuler en ligne jusqu'au 10 octobre.

L’Urssaf est une entreprise privée avec une mission de service public qui agit au quotidien "pour une protection durable et solidaire". Chaque jour, elle pilote la collecte, puis la redistribution des cotisations et contributions pour assurer le financement des prestations de santé, retraite, famille, chômage dont bénéficient des millions de Français. "Cette mission fait de l’Urssaf un pilier de la Sécurité sociale."

L’Urssaf est composée de plus de 270 collaborateurs répartis sur cinq sites (Belfort, École-Valentin, Lons-le-Saunier, Montbéliard et Vesoul), qui s’engagent chaque jour "au service de la protection du plus grand nombre".

Un élève inspecteur et un élève contrôleur recherchés

L’Urssaf Franche-Comté recherche actuellement un élève inspecteur de lutte contre le travail illégal et un élève contrôleur du recouvrement. Elle souhaite renforcer ses équipes qui comptent aujourd’hui plus de 21 inspecteurs et 3 contrôleurs.

Elle propose une formation initiale :

Certifiante et visée par un Certificat de qualification professionnelle

D’une durée entre 12 et 16 mois en alternance

Rémunérée (22 000€ annuel brut) et ouvrant droit au remboursement des frais de formation

Une fois formés, en prise de poste, ils bénéficient :

D’une rémunération annuelle brute entre 26k€ et 32 k€ sur 14 mois (salaire moyen d’embauche)

D’une politique de formation continue avantageuse

De possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique

Date limite de candidature : 10 octobre 2022