Magazine municipal de Besançon : une “propagande politique” selon L. Croizier et L. Fagaut

Publiée de la page 30 à la 34 du BVV, l’interview de la maire de Besançon sur la loi immigration est selon le groupe Ensemble bisontins mené par Laurent Croizier, “une nouvelle ligne rouge morale et éthique qui a été franchie”. Il souhaite rappeler qu’un magazine municipal n’est pas “ l'organe de propagande d'un maire" et ajoute que "Nous devons le préserver de toutes instrumentalisations politiciennes afin qu’il demeure le magazine de tous les Bisontins”.

Le groupe dénonce également “un manque de transparence et d’éthique” de la part de Anne Vignot et de sa majorité, et exige “le remboursement de l’intégralité de l’argent public utilisé à des fins de propagande politique personnelle par madame la maire”.

Du côté du groupe Besançon Maintenant, qui demande également le remboursement aux Bisontins, Ludovic Fagaut a envoyé un courrier à la maire le 13 février pour exprimer une situation "inacceptable". Selon l'élu et son groupe, "la pre?sence dans le BVV d’une interview sur six pages de Madame Vignot sur la re?cente loi dite « immigration », est scandaleuse." Et d'ajouter : "Cela n’a pas sa place dans le bulletin d’information municipal. Une collectivite? ne peut communiquer que sur les affaires relevant de sa compe?tence."

“ L’argent public n’a pas à financer l'instrumentalisation idéologique d’un texte de loi ”

Comme tient à le souligner les élus démocrates, cette discussion autour de la loi immigration ne relève pas des compétences de la ville, "elle appartient au débat national".

Besançon maintenant et Ensemble bisontins affirment leur volonté de saisir le tribunal administratif dans le but “de mettre fin à la dérive autocratique et idéologique de madame Vignot” qu’ils jugent “de plus en plus inquiétante”.