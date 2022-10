Maison d’arrêt : les élus de Besançon maintenant interpellent le ministre de la Justice

"Depuis plusieurs mois, ces habitants essaient sans cesse et par tous les moyens de retrouver calme et sérénité dans leur quartier, malheureusement sans résultat probant pour le moment", rapporte Besançon maintenant. "Conscients de cet état de fait, nous nous mobilisons afin de trouver des solutions pour résoudre cette problématique qui dure depuis trop longtemps et qui gâche la vie de certains Bisontins."

C'est pourquoi le groupe de la droite et du centre a envoyé un courrier au ministre de la Justice ainsi qu'au directeur de la maison d'arrêt, dans lequel il demande, notamment l'installation de filets horizontaux au-dessus des cours de promenade, afin d'éviter les jets de colis depuis l'extérieur.

Besançon maintenant a également sollicité un rendez-vous avec le directeur de la maison d'arrêt "pour que nous puissions aborder ensemble ces problématiques".