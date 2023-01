En 2022, la prédation lupine s’est fortement développée dans le Haut-Doubs et s’est spécialisée sur les troupeaux bovins, selon la préfecture du Doubs dans un communiqué du 23 décembre. Alors qu’en 2021, on recensait dans le Doubs six attaques sur des troupeaux d’ovins pour lesquelles la responsabilité du loup n’était pas exclue, en 2022, une attaque de loup a été recensée sur troupeaux ovins, et 28 attaques concernaient des troupeaux de bovins.