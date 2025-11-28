Marché de Noël à Besançon : LFI dénonce “la logique du profit”

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La France insoumise (LFI) Besançon exprime ses préoccupations quant au changement d’organisation du marché de Noël, place Granvelle. Dans un communiqué du 28 novembre, journée d’ouverture des festivités, le parti réagit aux inquiétudes formulées par certains exposants concernant le coût des chalets et les conditions d’accueil .

Selon LFI Besançon, les commerçants du marché de Noël ont fait part d’”inquiétudes légitimes” liées à ”l’augmentation importante du coût des chalets combinée à une dégradation des prestations proposées”. Le mouvement affirme vouloir apporter une réponse à ces préoccupations.

Un changement d’organisation qui suscite des interrogations

Jusqu’en 2024, l’événement était organisé par l’Office du commerce et de l’artisanat de Besançon. Un partenariat qui, selon le communiqué, permettait de ”développer une activité économique cohérente avec les besoins des habitantes et habitants, et conforme à des exigences écologiques et sociales croissantes”. Pour l’édition 2025, la Ville a confié l’organisation à une société privée d’événementiel dijonnaise.



LFI Besançon se dit en désaccord avec ce choix, estimant que ”confier la vie festive bisontine à une entreprise dont la logique est guidée avant tout par le profit plutôt que par l’intérêt général affaiblit l’ambition collective que nous devons porter pour notre ville”.

Les conditions matérielles au cœur des revendications

LFI juge les demandes des exposants légitimes concernant les équipements mis à disposition. Selon le communiqué, ils souhaitent ”bénéficier de sanitaires, d’un dispositif de nettoyage avec eau chaude indispensable à l’usage d’ustensiles réutilisables, de lumières et d’espaces d’accueil couverts et aménagés pour les visiteurs”, ce qui constituerait ”le minimum à mettre en œuvre pour garantir un accueil digne”.

LFI s’oppose à ”la logique marchande qui aboutit à la politique du moins disant”, qu’elle considère comme ”conséquence inéluctable du choix d’un prestataire privé”. Le texte estime également que ”l’explosion du coût des chalets rejaillira sur les visiteurs du marché”.

Marché de Noël de Besançon : les exposants écrivent à la Ville pour exprimer leur “inquiétude” et leur “vif mécontentement” L’ensemble des exposants du Marché de Noël de Besançon a adressé, le 25 novembre 2025, un courrier à la maire Anne Vignot ainsi qu’aux responsables municipaux et de Grand Besançon Développement. Dans cette lettre, ils dénoncent une hausse des coûts, un manque d’aménagements et une organisation jugée défaillante.

Marché de Noël de Besançon : une réunion organisée ce soir par la Ville avec les exposants et EMA Events Suite à une lettre commune de l’ensemble des exposants du Marché de Noël de Besançon dénonçant une hausse des coûts, un manque d’aménagements et une organisation jugée défaillante, la Ville de Besançon organise ce 26 novembre 2025 dans la soirée une réunion avec les exposants et EMA Events.

Un désaccord avec l’argument visant la concurrence entre exposants et commerçants

Le communiqué conteste l’idée selon laquelle l’aménagement de la place Granvelle profiterait aux seuls exposants au détriment des commerces alentours. LFI affirme que ”tout évènement qui dynamise le centre historique est bénéfique pour tout le monde.”

Soutenir le petit commerce local

LFI Besançon défend une orientation favorable aux commerces indépendants, jugeant que ceux-ci sont ”pourvoyeurs de plus d’emplois, et participent au lien social et à la vie des communes”.

Cette approche s’inscrit, selon le texte, dans ”une indispensable planification écologique” devant structurer les politiques publiques locales. LFI propose que, pour les prochaines éditions, ”un cahier des charges devra être élaboré avec les professionnels, tout en assurant des conditions matérielles d’accueil optimales et de promotion de l’événement”.

En conclusion, le communiqué réaffirme l’orientation du mouvement : ”L’intérêt général sera toujours notre boussole.”