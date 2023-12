Météo en Franche-Comté : un week-end froid, mais assez lumineux

Ce premier week-end de décembre 2023 sera froid en Franche-Comté. Si nous avons déjà connu une baisse des températures cette semaine, les négatives seront de plus en plus présentes sur les reliefs ainsi que dans les plaines, selon Météo France.

Samedi matin, le soleil accompagné de nuages est prévu en Haute-Saône et dans le Jura. Quant au Doubs et au Territoire de Belfort, la grisaille sera très présente avec des chutes de neiges attendues notamment à Besançon, Pontarlier et Morteau. Températures : 0°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier, -1°C à Vesoul, Belfort, Morteau, 2°C à Morez, -3C° à Pontarlier.

Samedi après-midi, le soleil réchauffera à peine la région, mais devrait apporter un peu de lumière. La partie frontalière devrait restée dans le gris. Météo France annonce 1°C à Besançon, Dole et Vesoul, 0°C Belfort et Lons-le-Saunier, -3°C à Pontarlier et Morez.

Dimanche matin, le soleil devrait briller sur l’ensemble de la Franche-Comté, mais cela ne signifie pas qu’il fera plus doux : 0°C à Dole et Vesoul, -1°C à Besançon et Lons-le-Saunier, -2°C à Belfort, -3°C à Morteau, -7°C à Pontarlier et Morez.

Dimanche après-midi, le soleil devrait rester présent, mais accompagné de nuages. Les températures augmenteront très légèrement selon les secteurs : 2°C à Besançon, Dole, Lons-le-Saunier et Vesoul, 1°C à Belfort et Morteau, 0°C à Pontarlier, -1°C à Morez.

Bon week-end !