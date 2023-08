Météo : un ciel partagé entre orages et éclaircies

Météo France annonce un mardi 15 août mitigé, vacillant entre les éclaircies et les risques d'orage en Bourgogne-Franche-Comté. Les températures seront au rendez-vous, comprises entre 20 et 28°C.

Dès le réveil, le ciel devrait se montrer divisé. À l'Ouest de la région, plusieurs orages seront attendus tandis qu'au centre et à l'Est, de rares averses seront à prévoir. Côté températures, Météo-France annonce 21°C à Besançon, Dole, Dijon, Vesoul et Belfort.

L'après-midi, les rares averses laisseront place aux éclaircies avec des températures allant jusqu'à 31°C. Au centre et à l'Ouest de la région, des orages seront toujours au programme de la journée. À Pontarlier, Dole et Besançon, les températures iront jusqu'à 27°C.

Dans la soirée, les orages seront remplacés par des risques d'averses. Des rayons de soleil viendront clôturer la journée dans l'Est avec 25°C à Besançon et à Dole. Les températures des autres départements seront comprises entre 22 et 27°C.

La nuit sera calme.