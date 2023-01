Météo : un week-end froid mais sec en Franche-Comté

Selon Météo France, le week-end devrait débuter sous la grisaille avec notamment des brouillard givrant sur Pontarlier et Morez. Le soleil devrait avoir beaucoup de mal à percer la couche de nuage au cours de la journée. Une bise rafraîchira d'ailleurs l'atmosphère et côté température il fera -5°C à Morez, -4°C à Pontarlier, 1°C à Besançon, Dole et Belfort et 2°C à Vesoul.

Dans l’après-midi les nuages persisteront et le mercure montera très légèrement. Météo France prévoit -3°C à Mouthe, -1°C à Pontarlier et Mouthe, 2°C à Belfort, 3°C à Lons-le-Saunier, 4°C à Besançon, Vesoul et Dole.

La journée de dimanche sera plus agréable puisque l'on se réveillera sous le soleil ou au moins de belles éclaircies qui devraient durer toute la journée. Dans la matinée c'est à Mouthe qu'on aura le plus froid avec -9°C. Pontarlier aura à peine mieux avec -6°C. Il fera -1°C à Lons-le-Saunier et Belfort, 0°C à Dole, 1°C à Besançon et 2°C à Vesoul.

Au cours de la journée et notamment dans l'après midi le mercure grimpera à peine puisque les températures seront comprises entre -4°C à Mouthe et 1°C à Besançon, Dole et Vesoul.