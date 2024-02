Météo : un temps mitigé, entre soleil et grisaille, en Franche-Comté

Météo France prévoit un week-end assez lumineux en Franche-Comté du 17 au 18 février 2024, mais avec un peu de grisaille et de la pluie dans quelques secteurs. On fait le point.

Samedi matin, le soleil devrait être au rendez-vous même s’il sera accompagné de quelques nuages. De la pluie est attendue sur le Haut-Doubs. Les températures seront plutôt hautes pour un moi de février avec notamment 5° à Pontarlier et Morez, 8°C à Belfort, Doles et Lons-le-Saunier, 9°C à Besançon et Vesoul.

L’après-midi, l’ensemble de la région sera plutôt ensoleillée toujours avec des nuages. Les températures augmenteront légèrement : 8°C à Pontarlier et Morez, 10°C à Besançon et Belfort, 11°C à Dole et Lons-le-Saunier, 12°C à Vesoul.

Dimanche matin, le temps devrait changer : le soleil sera moins présent à l’exception du département du Doubs, mais il sera voilé par du brouillard. Côté températures : 3°C à Morez, 5°C à Pontarlier, 7°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier, 8°C à Belfort et Vesoul.

L’après-midi, la grisaille est attendue sur l’ensemble de la Franche-Comté, sans exception. Pas de pluie au programme selon les prévisions de Météo France. Il fera 9°C à Belfort et Morez, 11°C à Dole et Lons-le-Saunier, 12°C à Besançon et Vesoul.

Bon week-end !