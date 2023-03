Météo : un week-end ensoleillé, mais froid sur toute la région

La météo devrait être plutôt clémente sur l'ensemble de la région pour ce week-end du 4 et 5 mars. De belles éclaircies sont annoncées tout au long du week-end mais les températures resteront encore assez basses surtout dans la matinée. Voici les prévisions de Météo France.

Samedi matin de belles éclaircies présentes sur toute la région annonceront l'arrivée du week-end. Les températures varieront entre 1°C à Belfort et 3°C Besançon et Pontarlier. Comptez seulement 2°C pour Lons-le-Saunier, Dole et Vesoul.

L’après-midi, le temps restera identique. Le mercure en revanche grimpera un peu plus qu'en matinée. Météo France prévoit un maximum de 10°C à Besançon, 8°C à Vesoul, Belfort et Pontarlier, 9°C à Lons-le-Saunier et Dole.

Dimanche matin, le temps sera identique à celui de la veille. Les températures seront encore basses avec notamment 1°C à Pontarlier, 3°C à Belfort, Lons et Dole et 4°C à Vesoul et Besançon.

L’après-midi, les éclaircies seront toujours là. Les températures augmenteront mais seront cette fois moins élevées que la veille avec 4°C à Pontarlier, 5°C à Belfort, 7°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier et 6°C à Vesoul.

Bon week-end !