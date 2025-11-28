Municipales 2026 : Vivien Desgrange candidat à la mairie de Fontain

Souhaitant insuffler un "nouvel élan" à Fontain, l’entrepreneur de 38 ans, Vivien Desgrange a annoncé par voie de communiqué de presse sa candidature pour les élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2026 dans la commune du Grand Besançon.

Tête de liste d’ "Agir pour Fontain", le producteur de spiruline dit vouloir apporter "un regard neuf" mais également "sans a priori", "sans clan" ni "conflit ancien" afin de porter les projets "avec objectivité, ouverture et pragmatisme".

Parmi les objectifs avancés, l’entrepreneur s’est fixé pour cap "d’affirmer la place de Fontain dans le Grand Besançon", notamment en apportant un nouveau dynamisme en travaillant avec les associations, développant les projets citoyens et en multipliant "les moments conviviaux qui font le cœur battant d’un village". "Préserver et valoriser" le patrimoine de la commune et son environnement et "renforcer l’attractivité du village" font également partie des priorités de l’entrepreneur qui entend "faire avancer Fontain avec bon sens, écoute et énergie".

Avec son équipe "de terrain", composée d’habitants aux profils variés, le candidat travaille encore à "la constitution d’une équipe soudée et engagée". Les habitants qui souhaitent ainsi rejoindre la liste "Agir pour Fontain" afin d’enrichir les projets sont invités à prendre contact par mail : agirpourfontain@gmail.com