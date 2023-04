Nouveaux tramway et programme local d’habitat au menu du prochain conseil communautaire

Grand Besançon Métropole va être amené à acter le premier arrêt du prochain Programme local de l’habitat (PLH) de Grand Besançon ce jeudi 13 avril 2023 et l’acquisition de nouvelles rames de tramway. Mercredi 12 avril, Anne Vignot, présidente, Pascal Routhier, vice président délégué à l’habitation et Marie Zehaf, vice-présidente en charge des transports ont fait le point en conférence de presse, avant le conseil communautaire de ce jeudi.

Le prochain PLH portera sur la période 2024-2029 et son premier arrêt au conseil communautaire marquera le début de l’organisation du logement pour les six prochaines années sur le territoire.

Comme l'a indiqué Pascal Routhier, "l’habitat de demain doit être repensé dans sa globalité". Face à la raréfaction des surface, et aux évolutions de la société, il doit désormais "correspondre aux nouvelles aspirations d’aujourd’hui" a ajouté Anne Vignot. Comprenez que l’idéal de la petite maison clôturée avec jardin sur un terrain carré n’est plus une réflexion d’actualité.

Selon Pascal Routhier, Grand Besançon Métropole s'emploie donc à "concevoir une nouvelle façon d'habiter demain et à être plus économe en matière de surface de terrain".

Objectif de 900 logements supplémentaires par an

Le PLH devra ainsi tenter d’apporter des solutions à l’actuel manque de diversité de l’offre, à la vacance de logements, à l’adaptation et la lutte contre le changement climatique ainsi qu’aux difficultés pour accéder à la propriété.

GBM s’est donc fixé comme objectif de produire "900 logements par an" (rénovation et construction) afin de répondre au besoin d’accueillir les 750 nouveaux habitats estimés chaque année. Sur ces 900 logements, un quart serait destiné aux logements aidés, "accessibles à 70% de la population française" a rappelé la présidente de GBM.

Parmi ces nouveaux logements, les nouvelles constructions représenteront une part importante et sur Besançon celles-ci seraient amenées à sortir de terre du côté des quartiers Grette-Brulard-Polygone, Saint-Jacques, Hauts du Chazal, le Nord de Viotte et Les Vaites (sur la base d’un nouveau projet).

Cinq rames supplémentaires pour le tramway de Besançon

Autre sujet à l'ordre du jour de ce conseil communierait, l'acquisition de nouvelles rames de tramway. Pour tenter d’endiguer le problème de saturation des lignes T1 et T2, un groupement de commande a été constitué en janvier 2022 entre trois communauté de communes dont Grand Besançon Métropole. Celui-ci a permis de lancer un appel d’offre, remporté par Alstom, permettant l’achat de 22 rames de tramway dont cinq pour GBM.

Le projet de délibération permettant l’attribution du marché d’acquisition des rames de tramway à Alstom sera donc soumis au vote du conseil communautaire de ce jeudi 13 avril.

En cas de vote positif du conseil, ces cinq rames supplémentaires viendraient s’ajouter aux 19 déjà existantes et permettraient "d’augmenter la fréquences sur les lignes T1 et T2" et la fréquence de celles-ci avec en passant "d’un tram toutes les 12 minutes à un tram toutes les 10 minutes sur chaque ligne" a précisé madame Zehaf.

Par ailleurs, ces nouvelles rames étant plus longues que les rames actuelles (32 mètres au lieu de 24 mètres), elles auront également une capacité de transport accrue permettant un transport de plus de 200 passagers.

Un budget de plus de 18 millions d'euros

Leur design évolue lui aussi, puisque les nouvelles rames disposent d’une face avant plus pointue. Les rames seront construites en France avec des moteurs fabriqués à Ornans.

Le budget total de ces nouvelles rames s’élève à plus de 18 millions d’euros avec une option de trois rames supplémentaires à 7 millions d’euros.

La livraison de la première rame est estimée à mars 2025. La dernière serait livrée d’ici fin juin 2025 et permettrait la mise en service des cinq nouvelles rames pour la rentrée scolaire de septembre 2025.