Partenariat : le musée du Louvre et le Département réunissent Courbet et Delacroix dans une même exposition

Ce mercredi 14 décembre c'est dans l'atelier Gustave Courbet à Ornans, "écrin d'un trésor méconnu qui détient le seul décor peint par l'artiste" que la présidente du Doubs, Christine Bouquin, n'a pas réussi à dissimuler sa joie d'annoncer un partenariat entre le musée du Louvre et le Département du Doubs.

Les travaux qui seront entrepris pour rénover le musée Eugène Delacroix situé à Paris nécessiteront le besoin de vider complètement les lieux "et nous ne voulions pas mettre en réserve les oeuvres pendant cette période de travaux" nous explique la présidente et directrice du Louvre Laurence des Cars. Les responsables ont alors réfléchi a un lieu qui "pouvait accueillir avec du sens cette collection, un musée d'artiste si possible lier à un atelier" car le musée Delacroix est le lieu de son dernier atelier au plein coeur de Paris et "immédiatement nous avons pensé au musée Courbet d'Ornans qui en terme de taille est très comparable et permet un contact à taille humain avec les oeuvres".

70 oeuvres de Delacroix au musée Courbet d'Ornans

Le Louvre a alors rapidement pris contact avec Benjamin Foudral, le directeur du musée Courbet pour lui proposer ce projet qui a été accepté avec beaucoup d'enthousiasme de a part du conservateur doubiste.

C'est donc une large partie de la collection du musée, environ 70 oeuvres, qui rejoindra le musée Gustave Courbet dans le cadre de l'exposition temporaire "Delacroix s'invite chez Courbet" du 23 octobre 2023 au 5 février 2024. Elle permettra de mettre en lumière "la relation méconnue entre Delacroix et Courbet" nous dévoile Christine Bouquin. Les deux artistes ont beau avoir 20 ans d'écart, Laurence des Cars nous explique le lien évident qu'il existe entre eux dans notre vidéo.

L'exposition mettra en lumière différents thèmes

L'exposition permettra de redécouvrir les collections des deux musées au travers de thèmes comme l'image des artistes, leur place dans l'histoire de l'art, leur formation et les artistes qui les ont influencé ou encore la peinture religieuse et le décor. Elle s'exportera également "hors les murs" avec des projets de médiations afin de la faire partager à un large public. Une programmation d'événements riches et divers est également en cours d'élaboration.