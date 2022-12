Parti Horizons : Éric Delabrousse, nommé délégué départemental du Doubs

Le délégué départemental représente Horizons sur son territoire. En lien avec le référent régional et les délégués municipaux, il veillera à la tenue d’évènements dans le département, coordonnera les grandes actions nationales et continuera de développer Horizons en participant activement à la création de nouveaux comités municipaux.

Avec plus de 20.000 adhérents, plus de 600 comités municipaux, 40 parlementaires et 400 maires, Horizons poursuit sa structuration. "Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans la structuration d’Horizons" a indiqué Edouard Philippe lors du bureau politique qui a validé la création de la fonction de délégué départemental.