“Percée du Juin Jaune” : les dermatologues appellent à une forte prévention solaire en Franche-Comté

L’association des dermatologues de Franche-Comté (Asfoder) et l’association A fleur de peau lancent une campagne préventive "Percée du Juin Jaune". Le but : alerter le grand public sur les cancers dus à l’exposition au soleil en Franche-Comté, a-t-on appris mercredi 26 avril dans une lettre transmise par Hervé Van Landuyt, dermatologue et membre du bureau de l'Asfoder.

“L'objectif est de changer notre message, car seule la prévention solaire stricte permettra d'inverser les statistiques et l'incidence des cancers de la peau pour vous, vos enfants et vos amis”, affirme le dermatologue Hervé Van Landuyt. Selon les spécialistes de l'Asfoder, les cancers de la peau sont les plus fréquents et bien souvent secondaires à l’exposition brutale et chronique au soleil. “Un dépistage précoce et une meilleure protection solaire sont nécessaires”, soulignent-ils. Pour les baignades, il n’existe pas d’écran total, seules les protections vestimentaires sont efficaces. “Les crèmes ne sont qu’un complément, la protection solaire, c’est toute l’année”, ajoutent-ils.

Juin, le mois le plus nocif pour la peau

Toute l’année, et plus encore au mois de juin où les risques de cancers s'avèrent être les plus élevés dans la région. Selon les membres de l'association, la semaine du 21 juin est reconnue comme étant la plus dangereuse pour les peaux exposées : “ce sont les jours où il y a le plus d’UV B à 13h et le plus de décibels à 23h”, affirment-ils. Durant les mois de mai et juin, les UV seraient plus présentes dans le Haut-Doubs et dans le Jura qu’à Sydney, en Australie. Les dermatologues conseillent également au public de consulter un médecin pour tout grain de beauté ou bouton évolutif qui ne guérit pas.