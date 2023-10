PETR du Doubs central : un nouveau comité de programmation Leader pour "un territoire attractif"

Sous la présidence de Charles Piquard, président du groupe d’action locale (GAL) du Doubs central et vice-président au PETR du Doubs central, ce comité de programmation composé d’élus, de représentants des habitants et acteurs socio-économiques du territoire aura à cœur de mettre en œuvre la stratégie Leader du Doubs central : "construire un territoire attractif, résilient et solidaire".

Le principe d’un partenariat public-privé

Le président rappelle que "le programme LEADER, programme européen de développement rural, est basé sur le principe d’un partenariat public-privé qui se voit concrètement dans le comité de programmation dont la mission principale est de sélectionner les projets qui seront accompagnés et financés par LEADER".

2 millions d'euros de budget

Le programme européen Leader permet d’accompagner, grâce à une ingénierie dédiée et une enveloppe financière de 2 millions d’euros, des projets mettant en avant l’adaptation au changement climatique, les transitions écologiques et énergétiques et s’inscrivant dans la stratégie Leader du Doubs central.