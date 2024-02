Place à l’écriture avec le Printemps des poètes à Besançon

Du 9 au 23 mars 2024, la 25e édition du Printemps des poètes aura comme invité d’honneur l’artiste plasticienne Pascale Lhomme-Rolot à la médiathèque Pierre de Coubertin de Besançon. Durant ces deux semaines, l'événement proposera des ateliers afin de développer l’éducation artistique et culturelle des publics à travers divers évènements créatifs, de lecture et d’écriture.

Depuis 25 éditions, le Printemps des poètes, une opération nationale de sensibilisation à la poésie, participe à la découverte et la pratique de l’écriture, de la lecture à haute voix de textes poétiques, en cherchant à lutter contre l'illettrisme.

“Artiste plasticienne, Pascale Lhomme-Rolot poursuit un travail expérimental en investissant les champs du livre d’artiste et de l’installation. Accueillir le public, lui proposer un temps autour de la rencontre et de la découverte, font partie de sa démarche” précise l'organisation.

Dans le cadre des Printemps des poètes, l'artiste propose des ateliers à la médiathèque Pierre de Coubertin. Expositions collaboratives, lectures suivies, atelier créatif et d’écriture poétique sur inscription, Pascale Lhomme-Rolot aura carte blanche pour partager son expérience et sa passion avec les grands et les petits.

Info +