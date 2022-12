Pluies verglaçantes : les rues de Besançon se transforment en patinoire

"La situation est compliquée, car cette pluie intervient alors que tout le monde sort du travail ou de l’école", explique Daniel Mourot, directeur du département des mobilités à la Ville de Besançon, "Il est difficile pour les équipes d’être partout à la fois en une demie-heure."

Notre interlocuteur met en garde les personnes circulant sur les trottoirs et sur le dallage particulièrement glissant, notamment au centre-ville. Du sel et de la saumure (mélange d'eau et de sel) sont actuellement apposés sur les surfaces concernées par les agents de la Ville. Ces derniers vont rester mobilisés toute la nuit, jusqu’à demain matin, avec notamment la mobilisation de deux patrouilleurs.

Durant ce temps, la Ville de Besançon appelle à la prudence.

À noter que plusieurs accidents se sont déjà produits à Besançon et dans le Grand Besançon, notamment sur la 4 voies à Miserey-Salines.

(Informations recueillies par Alexane Alfaro)