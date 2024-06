Prévention solaire : les dermatologues franc-comtois prônent un “retour du bon sens”

Avec la météo et les températures actuelles, le premier réflexe que l’on a le matin n’est surement pas celui de s’appliquer de la crème solaire avant de partir travailler. Et pourtant… les dermatologues de Franche-Comté, Caroline Biver-Dalle et Hervé Van Landuyt associés à la Ville de Besançon ont rappelé au cours d’une conférence de presse ce mardi 11 juin 2024 les dangers liés à l’exposition solaire qui ne surviennent pas uniquement lors d’une séance de bronzage...

Le cancer de la peau est "le cancer le plus fréquent en Europe" a annoncé en préambule le docteur Hervé Van Landuyt. Le dermatologue prône donc "un retour du bon sens" par la "prévention primaire" où il insiste : "il ne faut plus du tout se mettre au soleil, le bronzage ne sert à rien du tout !". Sous le même format qu’Octobre rose ou encore Mars bleu, la campagne Juin jaune née en Franche-Comté a ainsi pour but "de réveiller les gens sur les risques du soleil du quotidien" rappelle le dermatologue. Et ce, quelle que soit la saison.

La chaleur étant liée aux infrarouges, les gens pensent d’ailleurs à tort que s’il ne fait pas chaud, le risque solaire n’est pas élevé. Or, "ce sont les rayons ultraviolets (UV) le problème et particulièrement les UVA" nous explique Caroline Biver-Dalle. Ces UVA "on ne les sent pas, ils ne donnent pas de coup de soleil et ils ne sont pas du tout dépendants de la chaleur qu’il fait à l’extérieur". Un effet "piégeant" donc car "même s’il fait beau à l’extérieur et que l’on a froid il pleut des UVA" rappelle la dermatologue.

Ces rayons peuvent être dangereux pour la santé puisqu’ils pénètrent facilement l'épiderme et le derme. L’exposition aux rayons UV est le principal facteur de risque des cancers de la peau. En l’atteignant, des doses excessives d'UV endommagent les cellules cutanées et peuvent provoquer des lésions de l’ADN. "80 % des cancers de la peau sont d'ailleurs liés à une exposition excessive au soleil" a rappelé également le délégué à la santé, l’hygiène et à la commission de sécurité de la Ville Gilles Spicher, surtout lors d'expositions "régulières et intenses pendant l’enfance".

Le vêtement seule protection véritablement efficace

Pour les professionnelles de santé, la seule protection véritablement efficace contre le soleil est le vêtement, "on n'a jamais vu un Touareg nu dans le désert" expliquait, non sans humour, Hervé Van Landuyt pour étayer ses propos. "Les crèmes sont efficaces à condition d’en choisir une de bonne qualité en SPF50 en bonne quantité et théoriquement toutes les deux heures" a ajouté Carolie Biver-Dalle, mais en définitive, "le vêtement sera toujours plus efficace que la crème pour se protéger du soleil".

Si les dermatologues estiment que "la communication est bonne durant les vacances" ils alertent surtout sur le fait qu’elle l’est nettement moins "durant les périodes « avril - septembre » quand les gens sont dehors" souligne Caroline Biver-Dalle qui parle alors de "risque solaire passif ". Une chose qui est "difficile à faire passer" pour Hervé Van Landuyt qui explique pourtant que selon lui "marcher 3 heures bras nus Grande rue à Besançon c’est plus dangereux que 3 heures allonger sec sur la plage".

Les dermatologues de Franche-Comté (ASFODER) ont donc, depuis deux ans, lancé l’initiative Juin Jaune qui vise à prévenir les cancers de la peau en sensibilisant le maximum de personnes sur les dangers de l’exposition solaire. Enfants, pratiquants de sports en plein air mais également les travailleurs en extérieur font partie des personnes les plus exposées au soleil comme nous l’explique Caroline Biver-Dalle dans notre vidéo.

"Où que tu sois, du soleil méfie-toi !"

Les organisateurs de Juin jaune misent également sur la prévention auprès des plus jeunes. Des distributions de couvre-chefs seront ainsi organisé par l’Assurance Maladie du Doubs et la Ville de Besançon dans l’ensemble des écoles élémentaires de la vile. L’objectif sera ainsi de sensibiliser élèves, personnels et encadrants aux bons réflexes à adopter afin de réduire l’exposition solaire pendant les heures scolaires. Le 12 juin 2024, un dépistage cutané à la maison de santé Vauban et une sensibilisation aux risques solaires seront également organisés dans le quartier Montrapon Fontaine-Ecu.

Enfin, une campagne humoristique pour sensibiliser aux risques de l’exposition solaire même dans les situations inattendues a été réalisée en partenariat avec le Chu de Besançon, l’Assurance maladie du Doubs, l’ASPT, l’association À fleur de peau, FeMaSCo BFC, l’ASFODER, la MSA et la ligue contre le cancer du Doubs. On peut ainsi y lire des affiches avec des accroches telles que : "Fais griller tes saucisses, pas ta peau !" ou encore "à pied ou à vélo, brûle tes calories, pas ta peau", le tout réuni sous le slogan "Où que tu sois, du soleil méfie-toi !".

Infos +

Pour se protéger toute l’année, les dermatologues préconisent de :